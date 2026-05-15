"Le había sacado sangre a mi hijo": Rompe el silencio mujer captada empujando a menor

Sobre el incidente que habría provocado la lesión de su hijo, explicó que supuestamente el otro estudiante lanzó un borrador metálico dentro del aula. “Mi niño estaba haciendo sus tareas y él tiró un borrador como de metal y se lo pegó a mi niño”, afirmó Jenny Sánchez. La mujer indicó que ya interpuso una denuncia ante las autoridades competentes y confirmó que tiene conocimiento de un proceso abierto en el Sistema Especializado Integral de Niñez (SEIN). “Yo también ya fui a poner la denuncia. Todavía no me han notificado nada”, señaló.