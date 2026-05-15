"Le había sacado sangre a mi hijo": Rompe el silencio mujer captada empujando a menor

Jenny Sánchez rompió el silencio luego de que se viralizara un video en redes sociales en el que aparece agrediendo a un menor de edad en las afueras del Centro Básico SAT de la aldea San José de Montevideo, en El Porvenir, Atlántida.. Durante una entrevista concedida este viernes, Sánchez reconoció que actuó de forma incorrecta, pero aseguró que reaccionó impulsivamente tras ver a uno de sus hijos herido y cubierto de sangre.
“Yo sé, reconozco que lo hice mal. Lo hice como madre y si yo no defiendo a mis hijos, ¿quién lo va a hacer por ellos?”, expresó Jenny Sánchez. Según relató, el incidente ocurrió el pasado martes dentro del centro educativo, donde ella vende productos en la parte exterior.
Sánchez explicó que había ingresado al aula del maestro de uno de sus hijos cuando otra madre de familia le alertó sobre la situación. “Me dijeron: ‘Jenny, llévanse un niño a la dirección y mire cómo va botando sangre’. Cuando veo a mi hijo todo lleno de sangre, fui a la dirección”, relató.
La mujer cuestionó la actuación de las autoridades escolares, ya que, según su versión, el estudiante señalado por agredir a su hijo había sido enviado a su casa. “Pienso que no fue lo correcto lo que hizo el profesor. Tenía que haber dejado al niño en la escuela”, afirmó.
Sánchez aseguró que el menor señalado ya había tenido otros incidentes con sus hijos y afirmó que decidió actuar luego de varios episodios que considera casos de bullying. “Ya había sucedido con mi otro niño de siete años. Me quedé callada esperando que los padres se acercaran a hablar conmigo, pero nunca pasó”, manifestó.
La mujer reconoció frente a las cámaras que cometió “el error de reempujar” al menor involucrado, aunque insistió en que reaccionó en un momento de indignación. “Estaba tan molesta por lo que le había hecho a mi niño. Ya era demasiado, ya me había cansado”, sostuvo.
En la entrevista, Sánchez también afirmó que otros padres de familia se han quejado del comportamiento del menor involucrado, aunque dijo desconocer por qué no presentan denuncias formales. “Muchos padres se pasan quejando, pero no sé por qué no denuncian, porque eso es bullying”, declaró.
Sobre el incidente que habría provocado la lesión de su hijo, explicó que supuestamente el otro estudiante lanzó un borrador metálico dentro del aula. “Mi niño estaba haciendo sus tareas y él tiró un borrador como de metal y se lo pegó a mi niño”, afirmó Jenny Sánchez. La mujer indicó que ya interpuso una denuncia ante las autoridades competentes y confirmó que tiene conocimiento de un proceso abierto en el Sistema Especializado Integral de Niñez (SEIN). “Yo también ya fui a poner la denuncia. Todavía no me han notificado nada”, señaló.
Sánchez dijo ser consciente de las posibles consecuencias legales derivadas del caso, pero insistió en que las personas en redes sociales desconocen el contexto completo de lo ocurrido. “La gente está tirándome en redes, pero no saben muy bien cómo fue el problema. Uno en ese momento no piensa”, expresó.
Finalmente, envió un mensaje a otros padres de familia sobre la importancia de la educación en el hogar. “Que corrijan a sus hijos, porque la educación viene de la casa”, concluyó Jenny Sánchez.