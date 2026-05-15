Maluma regresa a sus raíces con el álbum ‘Loco x volver’

Maluma presentó el jueves “Loco x volver”, el séptimo álbum de estudio de su carrera, un proyecto que llega dos años después de “Don Juan” (2023) y que el cantante colombiano define como el trabajo más íntimo y honesto de su trayectoria.
Miles de personas asistieron al concierto gratuito con el que Maluma presentó en Medellín su nuevo álbum, 'Loco x volver', en una Plaza Botero marcada por la lluvia, el reguetón y el orgullo paisa que caracteriza a los habitantes de esa región del noroeste de Colombia.
El evento, que duró mas de tres horas en total, tuvo como maestro de ceremonias al presentador televisivo colombiano Jorge Barón, quien abrió la jornada con su tradicional "patadita de la buena suerte" que solía dar a artistas en su programa 'El show de las estrellas' para simbolizar suerte en sus carreras.
Una persistente lluvia comenzó a caer durante el concierto, pero lejos de dispersar al público terminó convirtiéndose en parte del espectáculo.
"Nos vamos a mojar porque no somos de azúcar", dijo Maluma al salir al escenario junto a amigos y familiares vestidos con camisetas rojas del álbum. Entre ellos estaba también su esposa, Susana Gómez, embarazada del segundo hijo de la pareja.
"La lluvia es bendición, es abundancia", añadió el cantante, ganador en 2018 del Latin Grammy a mejor álbum vocal pop contemporáneo por 'F.A.M.E.'.
Durante el espectáculo, Maluma presentó varias canciones de 'Loco x volver', un disco que define como el más personal de su carrera y con el que asegura haber regresado a sus raíces y a "Juan Luis", su nombre real.
"Nunca pensé en mi vida que iba a cantar en medio de 23 esculturas de Fernando Botero", expresó.
El concierto también incluyó invitados como Justin Quiles y Lenny Tarvaez y éxitos como 'Borró Cassette', 'Felices los 4', 'Vacaciones', 'Según quién' y 'Cuatro Babys'.
El disco representa, según el artista, un regreso musical y personal a sus raíces colombianas y a “Juan Luis”, su nombre real. “Estamos celebrando el renacimiento de Juan Luis. Estamos mostrándole al mundo un álbum nuevo que me llevó tiempo hacer, pero que representa un momento de sanación muy lindo de mi vida, que me llevó de vuelta a mi tierra, a mis raíces”, expresó Maluma en una entrevista con EFE.
La producción incluye 14 canciones que combinan el sonido urbano que consolidó al cantante a nivel internacional con géneros como vallenato, salsa, merengue, dancehall y hip hop.
“Es un álbum que cuenta un poco de mi cultura, de lo que soy como artista urbano. Creo que es suficiente para que la gente conecte con él”, añadió.
Maluma explicó que el proyecto nació después de atravesar un periodo de desgaste personal y profesional que lo llevó a replantearse varios aspectos de su vida y a escribir desde una perspectiva más íntima.
Parte del álbum fue compuesto en un estudio construido dentro de su residencia en las Islas Turcas y Caicos.
“Extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví”, afirmó el cantante, quien describió el disco como un proceso de sanación y reencuentro personal.
La portada del álbum resume ese concepto con una fotografía de Juan Luis Londoño durante su infancia, antes de convertirse en Maluma.