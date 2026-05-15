Maluma regresa a sus raíces con el álbum ‘Loco x volver’

Una persistente lluvia comenzó a caer durante el concierto, pero lejos de dispersar al público terminó convirtiéndose en parte del espectáculo.

"Nos vamos a mojar porque no somos de azúcar", dijo Maluma al salir al escenario junto a amigos y familiares vestidos con camisetas rojas del álbum. Entre ellos estaba también su esposa, Susana Gómez, embarazada del segundo hijo de la pareja.