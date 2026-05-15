Alerta por supuesta hospitalización urgente de Luis Miguel en Nueva York

Quien también informó de la supuesta hospitalización de Luis Miguel en Nueva York fue Gelena Solano, colaboradora del conocido programa El Gordo y la Flaca y citó “fuentes allegadas a la redacción”. No obstante, fuentes cercanas a Luis Miguel desmintieron los hechos y aseguraron que, contrario a lo que se decía, el artista goza de perfecta salud. Por supuesto, todo lo que se dijo en redes sociales e incluso en diversos medios de comunicación tanto nacionales como internacionales forman parte del terreno de las “fake news”.