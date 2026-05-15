Uno a uno: así se ha ido desarticulando el cártel del Diablo que aterroriza a Yoro

Uno a uno, sus supuestos integrantes del Cártel del Diablo han comenzado a caer: negociadores, sicarios, operadores logísticos, presuntos distribuidores de droga, colaboradores y hasta familiares señalados de apoyar al cabecilla de la banda. Cada captura revela una parte del entramado criminal que, según las investigaciones, mantenía bajo zozobra a pobladores del norte de Francisco Morazán y varios municipios de Yoro.
Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”, de 29 años, fue señalado como presunto negociador del Cártel del Diablo en el secuestro del pastor y productor de café Óscar Núñez, ocurrido en Yorito, Yoro. La jueza ordenó su detención judicial y fue remitido al centro penal de El Progreso, acusado de secuestro agravado y porte ilegal de arma de fuego de uso permitido.
Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, alias “Calolo” o “Caloco”, fue capturado en Marale, al norte de Francisco Morazán, durante una intervención policial. La Policía lo vincula como supuesto miembro del Cártel del Diablo y, como presunto sicario y hombre de confianza del cabecilla de la estructura. La captura se produjo tras una inspección en la que habría mostrado resistencia; además, ya había sido detenido el 11 de abril en Sulaco con un fusil y supuesta marihuana, pero en ese entonces, recuperó su libertad en audiencia inicial.
Modesto Murillo Gutiérrez, alias “Supremo”, fue capturado la madrugada del 5 de mayo en Yoro, mientras presuntamente intentaba evadir un cerco policial. Las autoridades lo identifican como el supuesto encargado logístico del Cártel del Diablo y uno de los principales acompañantes de Esteban Ferrera, alias “El Diablo”. En la operación se decomisaron armas de alto poder, entre ellas fusiles, subametralladoras y munición.
Jarol Alexander Rodríguez Hernández, alias “El Descuartizador”, fue detenido junto a Selvin Nahín Zerón Murillo durante una operación en una zona montañosa de Marale, Francisco Morazán. Las autoridades lo vinculan con el Cártel del Diablo y lo investigan por hechos violentos; fue señalado por la muerte de una mujer decapitada. Recibió auto de formal procesamiento y prisión preventiva por delitos como asociación para delinquir, tráfico de drogas, porte ilegal de arma y municiones.
Selvin Nahín Zerón Murillo, alias “Serrucho”, fue capturado junto a alias “El Descuartizador” en una zona montañosa de Marale. La Policía lo señala como supuesto integrante del Cártel del Diablo y lo vincula con el secuestro del pastor Óscar Núñez. El juzgado le dictó prisión preventiva por asociación para delinquir, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fuego y municiones.
José Luis Ferrera Rodas, de 37 años, alias “Vaca Loca” o “Vaca Choca”, fue capturado en la comunidad de La Danta, municipio de El Porvenir, Francisco Morazán. Las autoridades lo identifican como hermano de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, y como una pieza importante en la logística de la estructura. Según el reporte policial, brindaba apoyo estratégico y resguardo armado en zonas rurales usadas por el cartel para ocultarse. Le decomisaron un rifle, 19 proyectiles de uso prohibido, un chaleco táctico y 140 envoltorios con supuesta cocaína.
Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, alias “Nena”, fue capturada en Yorito, Yoro, durante un operativo ejecutado por equipos élite de la Dipampco con apoyo de otras unidades policiales. Las autoridades la señalan como presunta administradora financiera del Cártel del Diablo. En la misma intervención fue detenido Leonel Mejía Cruz, alias “Chicho”.
Leonel Mejía Cruz, de 31 años, alias “Chicho”, fue capturado junto a Ruth Dalila Martínez Maya en el barrio La Esperanza, en Yorito, Yoro. La Policía lo identifica como presunto integrante de la estructura criminal y supuesto distribuidor de drogas. Según el informe policial, Mejía Cruz ya había sido detenido anteriormente por tráfico de drogas y escándalo en la vía pública.
Wilder Fernández Caballero, de 26 años, alias “Sanguinario”, fue capturado en la aldea Pacayalito, municipio de Colinas, Santa Bárbara, tras labores de inteligencia. La Policía lo señala como el noveno supuesto integrante capturado del Cártel del Diablo y como uno de los principales líderes operativos de la estructura. Además, lo vinculan con el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez, ya que habría recogido parte del dinero entregado por la familia: primero 400,000 lempiras y luego un pago adicional que elevó el monto a 1.4 millones de lempiras.
Jesús Arteaga, alias “La Chuy”, fue detenida este viernes 15 de mayo en Marale, Francisco Morazán, por su supuesta vinculación con el Cártel del Diablo. Según esos reportes, sería propietaria de un expendio de bebidas alcohólicas que presuntamente funcionaba como punto de reunión y operaciones; durante la inspección se decomisaron 40 envoltorios de presunta cocaína.
María Ramona Ferrera, alias “La Diabla”, de 37 años y residente en Sulaco, fue capturada en Yoro durante un operativo policial. Ella se menciona como la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, considerado por las autoridades como líder visible del Cártel del Diablo. La Policía la identifica como presunta colaboradora de la estructura; según Seguridad, coordinaba con su hermano para girar órdenes dentro de la banda.
Lusvinia Dahayamara Gutiérrez Palma, alias “La Poderosa”, de 29 años, fue capturada en la comunidad de El Desmonte, municipio de Sulaco, Yoro. La Policia la identifica como presunta colaboradora del Cártel del Diablo y reporta que durante la captura se decomisó dinero en efectivo, presunta droga y otros elementos de prueba. Según la DPI, también se dedicaba a la venta de drogas a favor de la estructura.
Yonatan Levi Estrada Villanueva está identificado como el principal cabecilla de la estructura criminal conocida como cartel del Diablo, y habría habría formado parte del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que opera en México. Una investigación de LA PRENSA Premium, publicada el 20 de marzo, confirma las versiones sostenidas por la Policia Nacional, que el viernes anunció que Esteban Gumercindo Ferrera Rodas , alias El Diablo, no sería el principal líder del grupo criminal.
Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias El Diablo está herido y, aunque las autoridades afirman que su captura está cerca, el hombre que en un principio se identificó como cabecilla del cartel de El Diablo se tomó una fotografía tras ser herido en un enfrentamiento con la Unidad Antisecuestros y otros equipos élites de la DPI. Se le atribuye un fuerte liderazgo dentro del grupo delictivo que aterroriza a Yoro.