Uno a uno: así se ha ido desarticulando el cártel del Diablo que aterroriza a Yoro

Carlos Daniel Palma Murillo, de 21 años, alias “Calolo” o “Caloco”, fue capturado en Marale, al norte de Francisco Morazán, durante una intervención policial. La Policía lo vincula como supuesto miembro del Cártel del Diablo y, como presunto sicario y hombre de confianza del cabecilla de la estructura. La captura se produjo tras una inspección en la que habría mostrado resistencia; además, ya había sido detenido el 11 de abril en Sulaco con un fusil y supuesta marihuana, pero en ese entonces, recuperó su libertad en audiencia inicial.