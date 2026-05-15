Así cayó "La Diabla", hermana de uno de los líderes del cártel del Diablo

María Ramona Ferrera Rodas, alias “La Diabla” y hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias “El Diablo”, señalado por las autoridades como líder del denominado cártel del Diablo, fue capturada este viernes durante allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en el municipio de Sulaco, Yoro.
La detención se realizó en medio de los operativos dirigidos contra presuntas estructuras vinculadas al narcotráfico y otros delitos en la zona norte del país.
Según la Secretaría de Seguridad, María Ferrera Rodas, de 37 años y residente en Sulaco, sería colaboradora de la organización criminal liderada por su hermano.
Junto a ella también fue detenida Lusvinia Dahayamara Gutiérrez Palma, alias “La Poderosa”, de 29 años y residente en la comunidad de El Desmonte, en Sulaco, departamento de Yoro.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, durante los allanamientos se decomisaron supuestos envoltorios de cocaína y marihuana, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros indicios relacionados con actividades ilícitas.
Las investigaciones policiales también señalan a “La Poderosa” como supuesta integrante clave de la organización criminal que opera en sectores de Yoro.
Contingentes policiales y militares continúan desplegados en las montañas de Sulaco y Marale en busca de Yonatan Levi Estrada y Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, considerados por las autoridades como los principales cabecillas de la organización criminal.
La operación formó parte de las acciones de seguridad impulsadas en Yoro para debilitar estructuras vinculadas al narcotráfico y otros delitos.
"María Ramona, alias 'La Diabla', es es la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, es la socia estratégica del 'Cartel del Diablo'. Ella es la que coordinaba con el hermano para darle órdenes directas, para que él, a través de la injerencia que poseía en la estructura, pudiera ejecutar acciones criminales en contra de las personas", aseguró el comisionado Wilber Mayes.
Con la captura de estas dos mujeres ya son 12 las personas detenidas vinculadas a esta estructura criminal.