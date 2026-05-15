Así cayó "La Diabla", hermana de uno de los líderes del cártel del Diablo

"María Ramona, alias 'La Diabla', es es la hermana de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, es la socia estratégica del 'Cartel del Diablo'. Ella es la que coordinaba con el hermano para darle órdenes directas, para que él, a través de la injerencia que poseía en la estructura, pudiera ejecutar acciones criminales en contra de las personas", aseguró el comisionado Wilber Mayes.