Militar muere tras asalto el mismo día en que nació su bebé en Comayagua

El policía militar Adiel Antonio Hernández Carrillo fue asesinado en el departamento de Comayagua, presuntamente a manos de delincuentes que le habrían robado su motocicleta.
El hecho violento ocurrió la noche del jueves 14 de mayo en la aldea El Sitio. Su muerte provocó consternación a nivel nacional.
De acuerdo con información preliminar, Hernández Carrillo, quien pertenecía al Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue interceptado por sujetos desconocidos que lo despojaron de sus pertenencias.
Entre los bienes robados se menciona, de forma preliminar, su motocicleta. Posteriormente, los agresores le habrían disparado en una zona alejada del sector.
El militar estaba asignado en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, según datos preliminares.
En una imagen que circuló en redes sociales se observa al uniformado sin zapatos tras el hecho violento, aunque serán las autoridades competentes quienes confirmen los detalles oficiales del crimen.
El mismo día del asesinato, la esposa de Hernández Carrillo dio a luz a su bebé, según relataron familiares y personas cercanas en redes sociales.
"Justo hoy nació su bebé, iba al hospital a dejarle ropita”, expresaron allegados, reflejando el dolor por la pérdida de un padre que no pudo conocer ni cargar a su hijo recién nacido.
Otros familiares señalaron que el militar se dirigía al hospital para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo cuando ocurrió el ataque.
La mañana de este viernes, entre escenas de profundo dolor, familiares retiraron el cuerpo de Hernández Carrillo de la morgue del Ministerio Público en Comayagua.
El joven será sepultado en su natal Comayagua, donde sus seres queridos y la comunidad le darán el último adiós.
“Las Fuerzas Armadas a través de la #PMOP expresa con profundo dolor y tristeza el sensible fallecimiento de nuestro hermano de armas, PMOP Adiel Antonio Hernández Carrillo (QDDG). Hoy despedimos a un valiente soldado que sirvió con honor, compromiso y lealtad a nuestra patria”, expresó la Policía Militar en redes sociales.