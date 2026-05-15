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Militar muere tras asalto el mismo día en que nació su bebé en Comayagua

Era su día libre e iba a dejarle ropita a su bebé, pero fue ultimado en el camino tras un asalto en el que le quitaron hasta los zapatos

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El policía militar Adiel Antonio Hernández Carrillo fue asesinado en el departamento de Comayagua, presuntamente a manos de delincuentes que le habrían robado su motocicleta.

 Foto: Alex Pérez / LA PRENSA
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El hecho violento ocurrió la noche del jueves 14 de mayo en la aldea El Sitio. Su muerte provocó consternación a nivel nacional.

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De acuerdo con información preliminar, Hernández Carrillo, quien pertenecía al Noveno Batallón de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue interceptado por sujetos desconocidos que lo despojaron de sus pertenencias.

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Entre los bienes robados se menciona, de forma preliminar, su motocicleta. Posteriormente, los agresores le habrían disparado en una zona alejada del sector.

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El militar estaba asignado en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, según datos preliminares.

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En una imagen que circuló en redes sociales se observa al uniformado sin zapatos tras el hecho violento, aunque serán las autoridades competentes quienes confirmen los detalles oficiales del crimen.

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El mismo día del asesinato, la esposa de Hernández Carrillo dio a luz a su bebé, según relataron familiares y personas cercanas en redes sociales.

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"Justo hoy nació su bebé, iba al hospital a dejarle ropita”, expresaron allegados, reflejando el dolor por la pérdida de un padre que no pudo conocer ni cargar a su hijo recién nacido.

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Otros familiares señalaron que el militar se dirigía al hospital para acompañar a su esposa en el nacimiento de su hijo cuando ocurrió el ataque.

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La mañana de este viernes, entre escenas de profundo dolor, familiares retiraron el cuerpo de Hernández Carrillo de la morgue del Ministerio Público en Comayagua.

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El joven será sepultado en su natal Comayagua, donde sus seres queridos y la comunidad le darán el último adiós.

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“Las Fuerzas Armadas a través de la #PMOP expresa con profundo dolor y tristeza el sensible fallecimiento de nuestro hermano de armas, PMOP Adiel Antonio Hernández Carrillo (QDDG). Hoy despedimos a un valiente soldado que sirvió con honor, compromiso y lealtad a nuestra patria”, expresó la Policía Militar en redes sociales.
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