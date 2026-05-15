Militar muere tras asalto el mismo día en que nació su bebé en Comayagua

“Las Fuerzas Armadas a través de la #PMOP expresa con profundo dolor y tristeza el sensible fallecimiento de nuestro hermano de armas, PMOP Adiel Antonio Hernández Carrillo (QDDG). Hoy despedimos a un valiente soldado que sirvió con honor, compromiso y lealtad a nuestra patria”, expresó la Policía Militar en redes sociales.