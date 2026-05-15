Masivos cortes de energía este sábado 16 de mayo en estas zonas de Honduras

Asimismo, en el municipio de La Paz habrá interrupciones en sectores como Ciudad de La Paz, Yarumela, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada, Guachipilín, Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque y La Peñita.