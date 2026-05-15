Masivos cortes de energía este sábado 16 de mayo en estas zonas de Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó que este sábado 16 de mayo se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en diferentes sectores de Honduras debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones y circuitos de distribución y transmisión.
Los cortes de energía afectarán zonas de Comayagua, La Paz, Distrito Central, Villanueva, Pimienta, Potrerillos y Santa Rita, en horarios que van desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, dependiendo del sector.
En el departamento de Comayagua, los trabajos se ejecutarán en el circuito CYG-L326 de la Subestación Comayagua, por mantenimiento general del circuito. Entre las zonas afectadas figuran Plaza Santa Mónica, colonia Escoto, hotel Santa María, Valladolid, Prados de Comayagua, Villa Marías, Las Liconas, Ajuterique y Lejamaní.
Asimismo, en el municipio de La Paz habrá interrupciones en sectores como Ciudad de La Paz, Yarumela, Cane, San Sebastián, Humuya, Lamaní, Tepanguare, Piedras de Moler, El Astillero, aldea Pacheco, El Playón, Piedra Parada, Guachipilín, Concepción de Soluteca, San Pedro Tutule, El Naranjo, Las Limas, Agua Fría, Las Moras, Los Mangos, El Matasano, Quilaperque y La Peñita.
También se verán afectados hospitales, escuelas, bancos, iglesias, supermercados y oficinas públicas, entre ellos el Hospital Roberto Suazo Córdova, Hospital y Clínica Montecillos, Registro Nacional de las Personas, Palacio Judicial de La Paz, Supermercado El Pueblo y la Jefatura de Tránsito.
En el Distrito Central, los cortes corresponden a trabajos en la Subestación La Cañada. De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se suspenderá el servicio en colonia Bella Oriente, estadio Emilio Larach, Instituto Técnico Honduras, colonia Guaymuras y centro comercial Villas del Sol.
De igual manera, en otro tramo del circuito CDA-L273 se verán afectadas la aldea La Cañada #2, DPI La Cañada, colonia Jesús Aguilar Paz (Oropel), residencial Lomas de Jacaleapa, colonia Kennedy quinta entrada, bulevar Kennedy, centro comercial Alhambra, colonia Las Palmas, RAP, Hondutel, residencial Plaza, residencial La Joya, colonia San José de los Llanos, residencial La Cañada, Lomas de San José y Lomas de Nauvoo, entre otras zonas aledañas.
Mientras tanto, en Villanueva, Pimienta, Potrerillos y Santa Rita, los cortes obedecen a mantenimiento en elementos de la Subestación Villanueva.
Las interrupciones afectarán decenas de colonias y barrios de Villanueva, entre ellos barrio El Centro, barrio Las Flores, barrio San Ramón, colonia Martín Fajardo, colonia Agua Azufrada, colonia 1 de Mayo, colonia Orquídea, barrio El Pedregal, barrio Suyapa, barrio Las Lomas y colonia Miguel Calvo III Etapa.
También se incluyen aldeas como El Venado, El Perico, El Ocote, El Aguacate, La Bolsa y San Isidro, además de sectores residenciales y comerciales como Villas del Sol, residencial Las Acacias, colonia Valle Fresco, colonia Villa Linda, colonia Buena Fe, colonia Santa Carmen, colonia Palmeras, colonia Flor del Campo, colonia Guadalupe López y colonia Colinas de Canadá.
En San Manuel también habrá afectaciones en colonia Santa Fe, Valle Verde, aldea El Plan, Brisas del Plan, Lomas del Guanacaste, colonia Melissa, aldea El Porvenir, colonia Tacamiches y Real del Campo.
La ENEE indicó además que en el área de transmisión se ejecutarán trabajos en los circuitos VNU-L392 y VNU-L393, dejando sin energía sectores industriales y residenciales de Villanueva como Hacienda Real, residencial Guacamaya, Pueblo Nuevo, ZIP Buena Vista, Tropigas, Bemex, Grupo Jaremar, Kimberly Clark, Olepsa, Tapas de Centroamérica y otras empresas de la zona.
Entre las colonias afectadas por estos trabajos también figuran Bendición de Dios, Luis García Bustamante, Los Castaños, Nueva Samaritana, Nuevo Renacer, Gran Bretaña, Santa Eduviges, Brisas del Calán, Villas del Río, Vista Hermosa y residencial San Ángel.
La estatal eléctrica recomendó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante las horas en que se desarrollarán los trabajos de mantenimiento.