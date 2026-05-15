Pasaportes en Honduras: requisitos, costos y citas más rápidas

Solicitar el pasaporte sigue siendo uno de los trámites más demandados en Honduras, especialmente en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa (Distrito Central). El Instituto Nacional de Migración (INM) asegura que ha logrado simplificar el proceso y reducir considerablemente los tiempos de espera en sus nueve oficinas a nivel nacional.
Aunque las cifras varían, el INM emite más de 400,000 pasaportes anuales para adultos y menores acompañados por sus padres. El costo del trámite se mantiene en 50 dólares para el pasaporte con vigencia de 10 años y 35 dólares para el documento con vigencia de cinco años. Los menores de 21 años únicamente pueden solicitar pasaportes con vigencia de cinco años.
Los pasaportes con cita de emergencia tienen un costo adicional de 20 dólares, en caso de que el usuario requiera una fecha más próxima a la asignada por el banco. LA PRENSA consultó a usuarios, quienes informaron que las citas compradas en bancos están siendo asignadas para la misma semana y, en algunos casos, para el día siguiente, lo que hace el trámite más expedito en comparación con años anteriores. A diario, el INM habilita más de 400 citas en los bancos autorizados para los usuarios.
En el caso de los adultos, únicamente deben comprar la cita en el banco presentando su Documento Nacional de Identificación (DNI). Los bancos autorizados son Banrural, Atlántida, Occidente, Banpaís, Davivienda, Ficohsa, Banhcafé y Lafise. Posteriormente, deberán presentarse el día indicado en el recibo de pago en las oficinas del Instituto Nacional de Migración. En San Pedro Sula, las instalaciones están ubicadas en el bulevar del norte, colonia Universidad, a pocos metros del Gran Bazar.
Debe presentar recibo de pago, DNI original y copia. De contar con un pasaporte vigente, este también deberá ser presentado. Se atiende por orden de llegada. En el caso de ser menor de 21 años, debe presentarse con ambos padres quienes deben portar su DNI y respectiva copia. Presentar DNI (copia) o certificación de nacimiento original y de emisión reciente en caso de ser menor de 18 años.
Si uno de los padres no puede asistir, deberá presentar autorización escrita y autenticada por un notario público “para trámite de pasaporte”, designando a la persona que lo representará y acompañando documentación de identificación.
En caso de que uno o ambos padres residan en el extranjero, deberán presentar autorización otorgada ante el consulado de Honduras correspondiente, designando al representante del menor. El documento deberá estar debidamente autenticado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional o apostillado por la autoridad competente.
Cuando el padre o madre tenga paradero desconocido, los Juzgados de la Niñez —para menores de 18 años— o los Juzgados de Familia —para jóvenes entre 18 y 21 años— pueden extender una Orden de Trámite de Pasaporte a favor del menor.
En caso de fallecimiento de uno de los padres, quien ejerza la patria potestad deberá presentar la certificación de defunción emitida por el Registro Nacional de las Personas (RNP). Si la patria potestad es ejercida por una persona distinta al padre o la madre, deberá acreditarse mediante documentación autenticada.
La vigencia de la cita para pasaporte es de un año después de la compra. Sin embargo, el usuario deberá pagar una reprogramación con un costo adicional de cinco dólares. Las autoridades recomiendan llegar entre 30 y 40 minutos antes de la hora asignada.