Pasaportes en Honduras: requisitos, costos y citas más rápidas

Los pasaportes con cita de emergencia tienen un costo adicional de 20 dólares, en caso de que el usuario requiera una fecha más próxima a la asignada por el banco. LA PRENSA consultó a usuarios, quienes informaron que las citas compradas en bancos están siendo asignadas para la misma semana y, en algunos casos, para el día siguiente, lo que hace el trámite más expedito en comparación con años anteriores. A diario, el INM habilita más de 400 citas en los bancos autorizados para los usuarios.