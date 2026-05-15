No quiere jugar en Olimpia, "crack" vuelve y Tilguath tiene equipo

Entérate sobre los últimos fichajes y rumores que se han dado en el fútbol hondureño.
Javier Orobio: El guardameta colombiano no sigue en las filas del Platense.
Juan Carlos García: Descendió con el Victoria, pero su buen actuar en primera división despertó el interés del Real España, quien busca ficharlo.
Yethson Chávez: El CD Choloma perdería a otro de sus jugadores, ya que está en negociaciones con los Lobos de la UPNFM.
Jordi Franco: No seguirá con el CD Choloma y ahora está escuchando ofertas de nuevos clubes.
Reynaldo Tilguath: Tiene un nuevo reto y es ascender a otro club a primera división, ese es el Deportes Davio, quien lo anunció como su nuevo entrenador de cara a la próxima campaña.
Sebastián Espinoza: Estuvo jugando con el Platense, pero se le venció su contrato a préstamos y ahora regresa al Real España.
Carter Bodden: El delantero vuelve al Real España tras finalizar su préstamo con Platense.
Leider Anaya: Estuvo defendiendo los colores del CD Choloma, se le termina su contrato y no renovaría. Equipos como Platense y UPNFM lo buscan.
Pláticas adelantadas entre Francisco Martínez y Marathón para intentar una renovación de contrato que vence en el presente mes de mayo. El club verde desea que su contención siga.
Kilmar Peña: El delantero podría dejar los Lobos de la UPNFM, el Génesis PN lo está buscando.
Pablo Lavallén: Todo indica que seguiría en el banquillo del Marathón, el equipo verdolaga le ha lanzado una oferta por dos años, depende de él si firma.
Jack Jean-Baptiste finaliza su contrato con Real España y su ficha le pertenece al Olimpia. Extraoficialmente se ha conocido de que el contención quiere seguir en la máquina y no volver al cuadro albo.
Marcelo Pereira: No sigue con el Cartaginés de Costa Rica, país donde también recibió ofertas, pero todo indica que volverá a la Liga Nacional.
Elison Rivas no seguiría en Olimpia y se convertiría en nuevo legionario hondureño. Se habla de que el Antigua GFC de Guatemala lo quiere en sus filas.
José Mario Pinto: Sigue sin renovar con el Olimpia, su deseo es irse al extranjero, pero todavía no cuenta con una oferta formal.
Romell Quioto - Con 34 años y recientemente ascendido a la Saudí Pro League, el atacante hondureño no sabe si continuará o no en el Al Faisaly.
Rigoberto Rivas - Juega actualmente en el Kocaelispor de la Superliga de Turquía y no ha encontrado una estabilidad que le permita asegurar su estadía en el club turco.