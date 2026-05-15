  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

No quiere jugar en Olimpia, "crack" vuelve y Tilguath tiene equipo

El mercado de fichajes en el fútbol hondureño ya genera mucho de qué hablar.

No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
1 de 18

Entérate sobre los últimos fichajes y rumores que se han dado en el fútbol hondureño.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
2 de 18

Javier Orobio: El guardameta colombiano no sigue en las filas del Platense.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
3 de 18

Juan Carlos García: Descendió con el Victoria, pero su buen actuar en primera división despertó el interés del Real España, quien busca ficharlo.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
4 de 18

Yethson Chávez: El CD Choloma perdería a otro de sus jugadores, ya que está en negociaciones con los Lobos de la UPNFM.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
5 de 18

Jordi Franco: No seguirá con el CD Choloma y ahora está escuchando ofertas de nuevos clubes.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
6 de 18

Reynaldo Tilguath: Tiene un nuevo reto y es ascender a otro club a primera división, ese es el Deportes Davio, quien lo anunció como su nuevo entrenador de cara a la próxima campaña.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
7 de 18

Sebastián Espinoza: Estuvo jugando con el Platense, pero se le venció su contrato a préstamos y ahora regresa al Real España.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
8 de 18

Carter Bodden: El delantero vuelve al Real España tras finalizar su préstamo con Platense.

No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
9 de 18

Leider Anaya: Estuvo defendiendo los colores del CD Choloma, se le termina su contrato y no renovaría. Equipos como Platense y UPNFM lo buscan.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
10 de 18

Pláticas adelantadas entre Francisco Martínez y Marathón para intentar una renovación de contrato que vence en el presente mes de mayo. El club verde desea que su contención siga.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
11 de 18

Kilmar Peña: El delantero podría dejar los Lobos de la UPNFM, el Génesis PN lo está buscando.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
12 de 18

Pablo Lavallén: Todo indica que seguiría en el banquillo del Marathón, el equipo verdolaga le ha lanzado una oferta por dos años, depende de él si firma.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
13 de 18

Jack Jean-Baptiste finaliza su contrato con Real España y su ficha le pertenece al Olimpia. Extraoficialmente se ha conocido de que el contención quiere seguir en la máquina y no volver al cuadro albo.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
14 de 18

Marcelo Pereira: No sigue con el Cartaginés de Costa Rica, país donde también recibió ofertas, pero todo indica que volverá a la Liga Nacional.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
15 de 18

Elison Rivas no seguiría en Olimpia y se convertiría en nuevo legionario hondureño. Se habla de que el Antigua GFC de Guatemala lo quiere en sus filas.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
16 de 18

José Mario Pinto: Sigue sin renovar con el Olimpia, su deseo es irse al extranjero, pero todavía no cuenta con una oferta formal.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
17 de 18

Romell Quioto - Con 34 años y recientemente ascendido a la Saudí Pro League, el atacante hondureño no sabe si continuará o no en el Al Faisaly.
No quiere jugar en Olimpia, crack vuelve y Tilguath tiene equipo
18 de 18

Rigoberto Rivas - Juega actualmente en el Kocaelispor de la Superliga de Turquía y no ha encontrado una estabilidad que le permita asegurar su estadía en el club turco.
Cargar más fotos