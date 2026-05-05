Capturan a presunto encargado logístico del cartel del Diablo con armas de alto poder

YORO, HONDURAS

Un supuesto miembro del cartel del Diablo fue capturado la madrugada de este martes 5 de mayo de 2026 por autoridades policiales en el departamento de Yoro, según informó la Secretaría de Seguridad. El detenido fue identificado como Modesto Murillo Gutiérrez, quien, de acuerdo con las autoridades, fungía como encargado logístico de la organización delictiva denominada el cartel del Diablo.

La captura se llevó a cabo a las 2:30 de la madrugada, cuando agentes policiales interceptaron al individuo mientras intentaba evadir un cerco de seguridad establecido en la zona. Según el informe, al momento de su detención y tras ser requerido por las autoridades, el sospechoso accedió a entregar el armamento que presuntamente utilizaba la estructura criminal. Durante la operación se decomisó un total de diez armas de fuego de distintos calibres, entre ellas cuatro fusiles AR-15, dos fusiles AK-47, dos escopetas, dos subametralladoras Mini Uzi y un revólver. Además del armamento, las autoridades incautaron diversos cargadores y accesorios, incluyendo cuatro cargadores para AR-15, un cargador de AK-47 y un cargador tipo caracol para Mini Uzi. También se encontraron dos miras telescópicas y al menos once cargadores calibre 5.56, junto con munición que aún no ha sido contabilizada en su totalidad.

Las autoridades señalaron que Murillo Gutiérrez sería uno de los principales acompañantes del líder de la organización criminal, conocido con el alias de El Diablo. El operativo forma parte de las acciones que ejecutan los cuerpos de seguridad para desarticular la referida estructura del crimen organizado que opera en el departamento de Yoro. En imágenes difundidas por las autoridades se observa al detenido bajo custodia, así como el arsenal incautado, que estaba oculto en una zona de tierra y cubierto con telas.

En zona montañosa buscan al líder del cartel del Diablo