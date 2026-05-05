Crisis en la Sala Constitucional: las claves del atraso que golpea a la Corte Suprema

Tegucigalpa, Honduras

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia enfrenta una crisis operativa por la falta de integración completa de sus magistrados, situación que ha provocado retrasos en la resolución de expedientes clave que solo pueden ser conocidos por esta instancia. El problema se originó tras la renuncia de la expresidenta de la Corte, Rebeca Ráquel Obando, cuyo puesto fue asumido por el magistrado Wagner Vallecillo, quien ya formaba parte de la Sala de lo Constitucional. Esa reconfiguración dejó incompleta la sala, que por ley debe estar integrada por cinco magistrados.

Ante la falta de un nombramiento permanente, la sala se reunirá este martes con la incorporación temporal de dos magistrados designados por el pleno de la Corte: Milton Danilo Jiménez y Odalis Nájera. La medida busca permitir la firma de expedientes pendientes y evitar que los procesos continúen paralizados. “Para este día estaré realizando los llamamientos y convocando a los magistrados disponibles, el magistrado Milton Danilo Jiménez y la magistrada Odalis Nájera, a efecto de que la Sala de lo Constitucional se reúna en pleno, únicamente para la firma de todos estos expedientes y que puedan resolverse de manera simultánea”, manifestó Francisco Villela, presidente de la Sala de lo Constitucional.

Villela explicó que la reunión permitirá avanzar en trámites que requieren la firma de cinco magistrados, entre ellos admisiones, inadmisiones, sobreseimientos y traslados fiscales. También señaló que algunos expedientes ya comenzaron a ser distribuidos mientras se concreta la integración definitiva. El magistrado hizo un llamado al pleno de la CSJ para completar de manera permanente la sala. “Se necesita la designación permanente de magistrado en la Sala de lo Constitucional; debe estar integrada por cinco magistrados”, recalcó.