Centro Seguro arranca con operativos y control en calles del centro de Tegucigalpa y Comayagüela

TEGUCIGALPA

El despliegue integra a la Policía Municipal, la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Emergencias 911, en una intervención coordinada que busca garantizar tranquilidad a comerciantes, trabajadores y ciudadanos que transitan diariamente por la zona.

Alcaldía Municipal del Distrito Central lanzó este martes la Operación Centro Seguro, una estrategia orientada a recuperar el orden y fortalecer la seguridad en el centro histórico de la capital hondureña.

“El plan de seguridad arranca en el centro histórico de Comayagüela, en el parque La Libertad y termina en el centro histórico de Tegucigalpa”, indicó el alcalde Juan Diego Zelaya.

La intervención contempla una mayor presencia policial en las calles, patrullajes constantes en zonas de alta circulación, así como controles en puntos estratégicos considerados de alta incidencia.

“Recuperar el centro es recuperar la ciudad. Aquí no solo estamos reforzando la seguridad, estamos devolviendo confianza a la gente que trabaja, que emprende y que transita todos los días por estas calles”, expresó el edil capitalino.

Además del componente operativo, la estrategia incorpora el uso de tecnología mediante el sistema 911, que permitirá monitoreo permanente a través de cámaras instaladas en distintos puntos del centro de la ciudad.

Durante la actividad, el alcalde estuvo acompañado por el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez; el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass; y el subdirector del 911, Lester Carias.

“Nosotros recordamos que el Parque Central y la peatonal es una área muy frecuentada por personas, pero en los últimos años se ha descuidado. Entonces de la mano con la Policía Municipal y el Sistema Nacional de Emergencias 11 hemos diseñado una estrategia para recuperar los espacios públicos”, afirmó Velásquez.

El funcionario detalló que la intervención no se limitará al centro histórico, sino que también se extenderá a otros puntos clave como mercados, zonas comerciales y espacios recreativos de alta afluencia.

“Lo que buscamos es dar las condiciones que la población requiere, garantizar presencia institucional y devolver la tranquilidad en lugares que históricamente han sido espacios de convivencia”, amplió el secretario de Seguridad.

Entre las áreas contempladas en el plan también figuran el cerro Juana Laínez, la Villa Olímpica y los alrededores de los principales mercados capitalinos, donde se reforzarán las acciones de vigilancia.