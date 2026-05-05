"Era cristiano, no tenía enemigos": ultiman a joven vendedor de lácteos en San Pedro Sula

Un joven vendedor de lácteos fue ultimado la mañana de este martes en la colonia Centroamercana, en la 10 calle y 20 avenida de San Pedro Sula, Cortés, según confirmaron agentes policiales.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se disponían a bajar de su carro para entregar producto en una pulpería cuando fueron interceptadas por varios hombres armados, quienes abrieron fuego contra ellos.
En el ataque murió Anaín Josué Fernández Perdomo, de 24 años, quien se desempeñaba como ayudante del conductor.
En el hecho también resultó herido el conductor del carro, utilizado para la venta de productos lácteos, quien fue trasladado a un centro asistencial. Autoridades indicaron que Josué Fernández Perdomo recibió la mayor parte de los impactos de bala.
La víctima residía en el sector de Chamelecón y deja un hijo, mientras que su esposa se encuentra embarazada.
“Él era una persona humilde, no se metía con nadie, era cristiano y solo iba de la casa a la iglesia y a su trabajo. No tenía enemigos”, expresó entre lágrimas el padre del joven.
Hasta el momento, la Policía no ha informado sobre capturas relacionadas con el caso y mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el crimen.