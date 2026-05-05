"Era cristiano, no tenía enemigos": ultiman a joven vendedor de lácteos en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Un joven vendedor de lácteos fue ultimado la mañana de este martes en la colonia Centroamercana, en la 10 calle y 20 avenida de San Pedro Sula, Cortés, según confirmaron agentes policiales.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se disponían a bajar de su carro para entregar producto en una pulpería cuando fueron interceptadas por varios hombres armados, quienes abrieron fuego contra ellos.

En el ataque murió Anaín Josué Fernández Perdomo, de 24 años, quien se desempeñaba como ayudante del conductor.