Fiscalía inspecciona zonas donde la Alcaldía cortó árboles en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras​​​​

El plazo para la entrega del informe era de 72 horas y venció el jueves de la semana anterior, tras una investigación de oficio iniciada ante la ola de denuncias ciudadanas por el presunto daño ambiental en distintos puntos de la ciudad.

La Fiscalía Especial del Medio Ambiente recibió el informe municipal sobre la tala de árboles en la avenida Circunvalación y otros sectores de San Pedro Sula. Desde ayer lunes, equipos del Ministerio Público realizan inspecciones y diligencias de campo.

Yuri Mora, vocero del Ministerio Público, confirmó a LA PRENSA Premium que la Alcaldía entregó el documento. “Actualmente, equipos del Ministerio Público realizan inspecciones y diligencias de campo en las áreas donde ciudadanos denunciaron la corta de árboles, entre ellas la avenida Circunvalación y otros puntos intervenidos recientemente”, informó Mora.

Hasta ahora, los fiscales asignados al caso no han brindado declaraciones públicas sobre el avance de las investigaciones; sin embargo, se confirmó que el proceso sigue en curso.

La polémica surgió a raíz de denuncias ciudadanas y cuestionamientos de ambientalistas por la tala registrada en varias zonas de la ciudad. Autoridades municipales han sostenido que las críticas responden a ataques a la gestión.

Inicialmente, la Alcaldía explicó que las intervenciones en árboles de la avenida respondían a evaluaciones técnicas por su estado fitosanitario y a la necesidad de mejorar la visibilidad para el tránsito vehicular. Según esa versión, cada intervención cuenta con el proceso administrativo correspondiente y forma parte de un manejo ordenado de la foresta urbana.

No obstante, días después de esa aclaración, la municipalidad colocó un rótulo que indica la construcción de una bahía vehicular en la avenida Circunvalación, en la intersección con la 5 calle, entre el barrio Los Andes y la colonia Moderna.