Fondos de feria para fundación que preside esposa de Contreras y frenan "supergerencia"

San Pedro Sula, Honduras

La improvisación municipal persiste, pero esta vez, la Corporación Municipal logró frenar una moción presentada en sesión que pretendía convertir a la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu) en una “supergerencia”.

En la misma sesión, se aprobó una moción mediante la cual la Fundación Museo para la Infancia “El Pequeño Sula”, presidida por Zoila Santos de Contreras, esposa del alcalde Roberto Contreras, recibirá el 80 % de los ingresos de la Feria Juniana.

La sesión ordinaria número 11 estuvo marcada por intensos debates, especialmente por el cruce de reclamos entre Armando Calidonio, regidor municipal, y Roberto Contreras, alcalde.

Durante la jornada corporativa también se aprobaron donaciones millonarias destinadas a la Gerencia de Salud y a la construcción de los vados “El Pollo 3” y “El Espartano”, obras que, según las mociones, son financiadas por empresas sampedranas y cuyos fondos son donados.

Asimismo, se nombró el Comité e Institución Recaudadora de Fondos y Beneficiaria de excedentes de la Feria Juniana 2026. El comité estará integrado por Ericelda Leonardo Arias, regidora municipal, como coordinadora; el comisionado municipal, auditoría interna y empleados de la administración municipal.

La Corporación Municipal aprobó también la moción presentada por Roberto Contreras, alcalde, para designar a la Fundación Museo para la Infancia “El Pequeño Sula” como institución beneficiaria parcial y encargada de recaudar los fondos generados por las actividades de la feria en 2026.

El Pequeño Sula recibirá el 80 % de los fondos, mientras que la Fundación Integrar obtendrá el 20 % restante de los excedentes, según el porcentaje que se determine.

Como parte de la agenda municipal se declaró de interés público el proyecto: “Construcción del puente gemelo sobre el río Bermejo en la prolongación de la avenida Júnior, trocha oeste”. Con esta declaratoria, la municipalidad busca que la obra sea financiada con fondos gubernamentales o mediante alianzas público-privadas.