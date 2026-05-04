Fondos de feria para fundación que preside esposa de Contreras y frenan "supergerencia"

La improvisación municipal persiste, pero esta vez, la Corporación Municipal logró frenar una moción presentada en sesión que pretendía convertir a la Gerencia de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana (Presemu) en una “supergerencia”.
En la misma sesión, se aprobó una moción mediante la cual la Fundación Museo para la Infancia “El Pequeño Sula”, presidida por Zoila Santos de Contreras, esposa del alcalde Roberto Contreras, recibirá el 80 % de los ingresos de la Feria Juniana.
La sesión ordinaria número 11 estuvo marcada por intensos debates, especialmente por el cruce de reclamos entre Armando Calidonio, regidor municipal, y Roberto Contreras, alcalde.
Durante la jornada corporativa también se aprobaron donaciones millonarias destinadas a la Gerencia de Salud y a la construcción de los vados “El Pollo 3” y “El Espartano”, obras que, según las mociones, son financiadas por empresas sampedranas y cuyos fondos son donados.
Asimismo, se nombró el Comité e Institución Recaudadora de Fondos y Beneficiaria de excedentes de la Feria Juniana 2026. El comité estará integrado por Ericelda Leonardo Arias, regidora municipal, como coordinadora; el comisionado municipal, auditoría interna y empleados de la administración municipal.
La Corporación Municipal aprobó también la moción presentada por Roberto Contreras, alcalde, para designar a la Fundación Museo para la Infancia “El Pequeño Sula” como institución beneficiaria parcial y encargada de recaudar los fondos generados por las actividades de la feria en 2026.
El Pequeño Sula recibirá el 80 % de los fondos, mientras que la Fundación Integrar obtendrá el 20 % restante de los excedentes, según el porcentaje que se determine.
Como parte de la agenda municipal se declaró de interés público el proyecto: “Construcción del puente gemelo sobre el río Bermejo en la prolongación de la avenida Júnior, trocha oeste”. Con esta declaratoria, la municipalidad busca que la obra sea financiada con fondos gubernamentales o mediante alianzas público-privadas.
Más burocracia y dualidad de funciones
Quería una gerencia con superpoderes
El alcalde Roberto Contreras presentó además una moción para emitir una ordenanza orientada a regular el comercio informal, ampliar horarios de negocios, normar eventos nacionales e internacionales y sancionar el manejo inadecuado de residuos sólidos. La propuesta también incluía reformas al organigrama municipal.
Regidores señalaron que lo adecuado es presentar mociones separadas por cada tema, debido a su impacto normativo. Indicaron además que varios de estos aspectos ya están contemplados en el Plan de Arbitrios Municipal y el Plan Maestro de Desarrollo Municipal.
La moción fue retirada de la sesión, pero LA PRENSA conoció detalles de lo que se pretendía aprobar y fue rechazado por los corporativos. En resumen dualidad de funciones y más atribucuiones al la Gerencia conocida como Presemu, que dirige Carlos Flores.
La propuesta buscaba ampliar las atribuciones de Presemu y crear tres nuevos departamentos: oficina de recepción de documentos, asesoría legal y control y seguimiento.
Actualmente, de Presemu dependen áreas como prevención, seguridad, Policía Municipal, vialidad, resolución de conflictos, movilidad urbana y control de vías públicas, entre otras. Algunos regidores consideran innecesaria la creación de nuevas dependencias, al advertir duplicidad de funciones y aumento de la burocracia.
Otro punto de la moción incluía otorgar a Presemu facultades para realizar un censo de vendedores informales que ocupan espacios públicos, función que ya corresponde al Departamento de Abastos y Mercados. Hasta la fecha, no existe un censo actualizado de comerciantes informales en la ciudad según deja claro la moción.
La propuesta también contemplaba sanciones por el manejo inadecuado de residuos sólidos, facultando a Presemu para aplicar multas y medidas como trabajo comunitario de 8 a 30 días, dependiendo de la gravedad de la falta.
Las multas se establecerían conforme al artículo 97 del Plan de Arbitrios: desde L500 hasta dos salarios mínimos para personas naturales; de L2,000 a cuatro salarios mínimos para vehículos livianos; y de L5,000 hasta cinco salarios mínimos para transporte pesado.
Según lo discutido en la Corporación Municipal, la moción no fue aprobada debido a la falta de claridad en su alcance. Regidores advirtieron que algunas sanciones podrían haberse aplicado previamente sin un sustento jurídico sólido. La moción fue retirada.
Finalmente, se derogó la Ley Seca vigente los domingos, aprobada en administraciones anteriores.