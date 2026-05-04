Calor intenso en mayoría de zonas de Honduras este lunes

San Pedro Sula.

El calor dominará las condiciones climáticas en Honduras durante esta jornada, con temperaturas que alcanzarán hasta los 41 grados Celsius en el sur del país, según informó Will Ochoa, pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco). Aunque se prevé un ambiente mayormente seco en gran parte del territorio nacional, no se descartan precipitaciones aisladas. De acuerdo con el especialista, el ingreso de humedad desde el mar Caribe, impulsado por vientos del noreste, favorecerá lluvias y chubascos débiles en horas de la tarde, principalmente en regiones del norte, noroccidente y suroccidente.

Los registros más altos de temperatura se concentrarán en Valle, con máximas de hasta 41 grados, seguido de Choluteca con 40 y Cortés con 37 grados Celsius.

Condiciones generalmente secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional, por la tarde, el viento del Noreste estará transportando humedad desde el Mar Caribe, generando lluvias y chubascos débiles aislados, en áreas del Norte, Noroccidente y Suroccidente. pic.twitter.com/cIlwWjvi0y — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) May 4, 2026

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca, niveles considerados normales para la navegación. El informe también detalla que el país se encuentra bajo la fase de luna llena. La salida del sol se registró a las 6:10 de la mañana y su puesta está prevista para las 5:55 de la tarde. A nivel departamental, se esperan temperaturas máximas de 35 grados en Comayagua y La Paz; 34 en Colón; 33 en Lempira, Ocotepeque y Gracias a Dios; y 31 en Francisco Morazán y Copán. Intibucá registrará las condiciones más frescas, con máximas de 26 grados.