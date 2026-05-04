“Hay que conservar el orden en los centros penales", dice nuevo director del INP

Tegucigalpa, Honduras

Walter Iván Amador Lacayo, el general de división en condición de retiro, fue nombrado director del Instituto Nacional Penitenciario (INP). Tras asumir el cargo, afirmó que es necesario “mantener el orden en los centros penales” y anunció un plan para bloquear las comunicaciones y frenar la extorsión. Amador Lacayo asume el cargo después de que el Gobierno disolviera la Comisión Interventora que estaba al mando del sistema carcelario en Honduras y que estaba integrada por el coronel de caballería Othoniel Gross Castillo, quien fungía como presidente, acompañado por los coroneles Erwin Lara Franco y Raúl Alexis Fuentes, entre otros miembros. El relevo de los tres altos oficiales de las Fuerzas Armadas se implementa como parte de la estrategia de seguridad que implementa el Gobierno de la República para recuperar y restablecer el control en los centros penitenciarios del país. Fuentes también revelaron a La Prensa que los tres oficiales eran parte del círculo cercano del exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y que estuvieron involucrados en acciones cuestionables, como ataques a medios de comunicación y solicitudes comprometedoras en las elecciones generales de 2025. Pese a ello, los militares fueron favorecidos con cargos en la ahora extinta interventora.

Amador Lacayo ocupó altos cargos dentro de la institución castrense, entre ellos: comandante de la 105 Brigada de Infantería en San Pedro Sula. Al asumir el nuevo reto, Amador Lacayo dijo: “El objetivo inmediato es mantener el orden en los centros penales, apoyado por las Fuerzas Armadas, que han sido clave en la estabilidad reciente”. “Hay que conservar el orden en los centros penales como se ha mantenido en los últimos meses”, destacó. El nuevo titular del INP dio a conocer que “existe un plan estratégico 2026-2030 que será analizado para fortalecer el control institucional y mejorar la gestión penitenciaria”. En Honduras hay 21 centros penitenciarios, los que son ocupados por alrededor de 19 mil privados de libertad, donde en algunos casos las condiciones son de hacinamiento.