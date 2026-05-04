¿Cómo realizar tu prematrícula del segundo período de la Unah?

Tegucigalpa, Honduras

De acuerdo con el calendario académico oficial, la prematrícula estará disponible hasta el jueves 7 de mayo, brindando a los estudiantes varios días para completar este importante trámite universitario.

El proceso de prematrícula para el segundo período académico en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) dio inicio este lunes 4 de mayo para las carreras de tres períodos a nivel nacional, según informaron las autoridades de la institución.

Las autoridades detallaron que el proceso comenzará el lunes 4 de mayo en un horario especial, de 1:00 de la tarde hasta las 11:59 de la noche. Durante este primer día, la prematrícula estará habilitada exclusivamente para los estudiantes con excelencia académica.

También se incluye a los representantes de la Unah en actividades artísticas, culturales y deportivas, así como a los alumnos condicionados, del programa Prosene y por egresar, con un índice global de 84 % a 100 % y un índice de período de 0 % a 100 %.

Para el martes 5 de mayo, entre las 9:00 de la mañana y las 11:59 de la noche, la prematrícula será para los estudiantes de excelencia académica con un índice global entre 80 % y 83 % y que además tengan 10 o más asignaturas aprobadas en su historial.

También podrán matricularse los alumnos por egresar con un índice global de 0 % a 83 % y un índice de período de 0 % a 100 %.

De igual manera, podrán prematricularse los alumnos de primer ingreso con un puntaje de admisión de 1,000 a 1,600 puntos.

Mientras que, en el horario comprendido de 1:00 de la tarde a 11:59 de la noche, podrán prematricularse los alumnos de primer ingreso con puntajes de admisión de 0 a 999 puntos, así como los provenientes de otras universidades y los estudiantes con un índice de período de 85 % a 100 %.

Para el miércoles 6 de mayo, las autoridades universitarias han determinado que la prematrícula, en el horario de 9:00 de la mañana a 11:59 de la noche, será para los alumnos con un índice de pérdida de 74 % a 84 %; y de 1:00 de la tarde a 11:59 de la noche, para los alumnos con un índice de período de 61 % a 73 %.

Finalmente, el jueves 7 de mayo, la prematrícula será de 9:00 de la mañana a 11:59 de la noche para los estudiantes con un índice de período de 0 % a 60 %.

Se informó que, para los estudiantes que no se matricularon en el primer período académico de 2026, se tomará en cuenta el índice del último período cursado.

En cuanto al período de matrícula, las autoridades de la Unah dieron a conocer que se realizará los días 9 y 10 de mayo.

El inicio de clases está programado para el 11 de mayo. Por su parte, las adiciones y cancelaciones se efectuarán del 11 al 17 de mayo.

En relación con el pago de matrícula, este podrá realizarse en los bancos autorizados desde el 6 de abril y se extenderá hasta el 17 de mayo. El pago de laboratorio será del 18 al 25 de mayo.

La cancelación por concepto de matrícula y laboratorio también puede realizarse en línea con tarjeta de crédito o débito, en la dirección electrónica: https://pagos.unah.edu.hn