Nasralla asegura que no aspirará a la presidencia

Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, afirmó que no buscará nuevamente la presidencia de Honduras y anunció que trabaja en la conformación de una nueva estructura política dentro del liberalismo.
El pronunciamiento lo realizó durante una transmisión en vivo desde Tela, Atlántida, donde indicó que su intención es respaldar a una figura distinta que pueda representar a la población en futuros procesos electorales.
“Estamos armando un nuevo partido liberal, no para que yo sea presidente, sino para que otra persona buena sea presidente”, expresó.
En su intervención, Nasralla también reiteró sus cuestionamientos sobre los procesos electorales en el país. Aseguró que ha recibido comentarios de ciudadanos que lo consideran ganador en comicios anteriores y denunció presuntas irregularidades, entre ellas compra de votos y alteraciones en mesas electorales.
El dirigente político manifestó además que ha sido objeto de amenazas junto a su esposa, situación que, según indicó, ha dado a conocer a través de sus redes sociales.
Finalmente, sostuvo que el país enfrenta múltiples desafíos pendientes y criticó la gestión de las autoridades en los últimos años, al considerar que no se han atendido de manera adecuada las necesidades de la población.
Trayectoria política
Nasralla, ingeniero y reconocido presentador de televisión, incursionó formalmente en la política hondureña en 2011 con la fundación del Partido Anticorrupción (PAC), posicionándose como una figura ajena al bipartidismo tradicional.
Tras participar como candidato presidencial en 2013, encabezó la Alianza de Oposición contra la Dictadura en las polémicas elecciones de 2017, donde denunció un fraude electoral. La elección fue ganada por Juan Orlando Hernández (Partido Nacional), quien asumió su segundo mandato.
En las elecciones de 2021, Nasralla fundó el Partido Salvador de Honduras (PSH) y posteriormente formó una alianza de hecho con el partido Libre, cediendo su candidatura para convertirse en designado residencial bajo la administración de Xiomara Castro.
Sin embargo, su gestión estuvo marcada por un distanciamiento público del Ejecutivo, denunciando el incumplimiento de acuerdos políticos, lo que lo llevó a renunciar a su cargo en abril de 2024 para buscar nuevamente la presidencia. En los comicios de noviembre de 2025, compitió bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras, logrando un estrecho segundo lugar frente a Nasry Asfura (Partido Nacional).