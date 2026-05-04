Nasralla asegura que no aspirará a la presidencia

San Pedro Sula.

Salvador Nasralla, excandidato presidencial del Partido Liberal, afirmó que no buscará nuevamente la presidencia de Honduras y anunció que trabaja en la conformación de una nueva estructura política dentro del liberalismo. El pronunciamiento lo realizó durante una transmisión en vivo desde Tela, Atlántida, donde indicó que su intención es respaldar a una figura distinta que pueda representar a la población en futuros procesos electorales.

“Estamos armando un nuevo partido liberal, no para que yo sea presidente, sino para que otra persona buena sea presidente”, expresó. En su intervención, Nasralla también reiteró sus cuestionamientos sobre los procesos electorales en el país. Aseguró que ha recibido comentarios de ciudadanos que lo consideran ganador en comicios anteriores y denunció presuntas irregularidades, entre ellas compra de votos y alteraciones en mesas electorales.

El dirigente político manifestó además que ha sido objeto de amenazas junto a su esposa, situación que, según indicó, ha dado a conocer a través de sus redes sociales. Finalmente, sostuvo que el país enfrenta múltiples desafíos pendientes y criticó la gestión de las autoridades en los últimos años, al considerar que no se han atendido de manera adecuada las necesidades de la población.

Trayectoria política