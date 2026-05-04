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Tensión en Ormuz: Irán asegura haber atacado navío de EEUU y Washington lo descarta

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó antes de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 06:31 -
  • Agencia EFE
Tensión en Ormuz: Irán asegura haber atacado navío de EEUU y Washington lo descarta

Imagen de archivo de petroleros cruzan el Estrecho de Ormuz.

Fotografía: EFE
Washington, Estados Unidos.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desmintió que uno de sus navíos militares había sido atacado al intentar atravesar el estrecho de Ormuz, como había informado la prensa iraní.

"Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación 'Project Freedom' y el bloqueo naval de los puertos iraníes", indicó en la red X el Comando Central, encargado de las operaciones militares en Oriente Medio.

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La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó antes de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense citando fuentes locales.

Fars aseguró que dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense cerca del puerto de Jask, en el flanco sur del estrecho de Ormuz, obligándole a abandonar su intento de cruzar el estrecho.

Tasnim, agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria, citando a una fuente militar: “Irán está preparado para cualquier escenario en el estrecho de Ormuz. Ya se realizaron los primeros disparos”.

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Una fuente militar informada declaró a la agencia Tasnim sobre las acciones hostiles de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz que Irán está plenamente preparado para cualquier escenario y que “los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el llamado 'Project Freedom' para que las Fuerzas Armadas estadounidenses "guíen" barcos mercantes a través del estrecho de Ormuz, aunque eso no incluiría una escolta militar formal de los navíos.

El mandatario estadounidense aseguró que cualquier interferencia con la operación para permitir el tránsito de navíos atrapados en el Golfo Pérsico por el conflicto "será tratada por la fuerza".

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