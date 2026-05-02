Zambrano destaca inversión en educación, seguridad en estadios e inclusión social desde el Congreso

TEGUCIGALPA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró este sábado que el Poder Legislativo continúa impulsando iniciativas orientadas al desarrollo integral del país, con énfasis en educación, seguridad y apoyo a sectores vulnerables. “Invertir en educación es invertir en el futuro de Honduras”, expresó Zambrano al referirse a la aprobación de un aumento presupuestario destinado a maestros y educadores del programa Proheco, a quienes calificó como “los verdaderos forjadores del presente y del futuro de la nación”.

En materia deportiva, el titular del Legislativo destacó acciones para fortalecer la seguridad en los escenarios deportivos. Señaló que desde el Congreso se impulsa la aplicación estricta de la Ley de Seguridad en los Estadios, además de la firma de un acuerdo de paz con los principales equipos del país, con el objetivo de que las familias hondureñas regresen a los estadios en un ambiente seguro. Zambrano también resaltó el acercamiento del Congreso con diversos sectores sociales. Indicó que durante la semana sostuvieron reuniones con 19 organizaciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar sus emprendimientos y promover mayores oportunidades de inclusión.