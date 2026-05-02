Osasuna vs Barcelona, EN VIVO hoy en LaLiga de España: hora y dónde ver

España.

El encuentro es complicado para los azulgrana, en el escenario de la primera derrota de Flick como técnico del Barça, ya que su equipo perdió 4-2 en la temporada pasada.

Las cuentas para los de Hansi Flick son claras. El Barça es líder con uno de los puntos de ventaja sobre los de Álvaro Arbeloa (85 puntos en 33 jornadas) y necesita cinco más para proclamarse campeón. Si gana y el conjunto blanco no lo hace volverá a levantar el trofeo de LaLiga por segunda temporada consecutiva.

El Barcelona viaja a Pamplona con la idea de sumar este sábado una victoria ante Osasuna (21.00 CET) en El Sadar que le acercará al campeonato, a expensas de lo que ocurrirá en el Espanyol-Real Madrid que se disputará el domingo a la misma hora.

Ante los navarros, Flick no podrá contar con los lesionados Lamine Yamal y Andreas Christensen. Tampoco parece probable que estén disponibles de salida Raphinha y Marc Bernal, quienes a pesar de entrenarse con el grupo durante la semana, no están en dinámica de partido.

Quien no estará en la lista de convocados Jules Kounde, por acumulación de amarillas, después de ver la quinta amarilla ante el Getafe.

La vuelta de Eric García , ausente en el último partido en Getafe por sanción, le abre las puertas al once titular, aunque su polivalencia le permite tener opciones en el lateral diestro o incluso como acompañante de Pedri en la medular.

En esa posición, Flick también podría contar con Frenkie de Jong, ya recuperado de sus problemas físicos, o incluso Gavi, que ha contado para el alemán en los últimos partidos.

Arriba Roony es el sustituto natural de Lamine Yamal , Olmo tiene muchos números de jugar como mediapunta, en un once con Fermín por la izquierda y la referencia de Lewandowski o Ferran arriba.

Osasuna recibe al Barcelona con la moral por las nubes tras su agónica victoria en el último minuto frente al Sevilla. Un triunfo que no solo reforzó la confianza del vestuario, sino que mantiene intactas sus aspiraciones europeas cuando restan cinco jornadas para el final.

Los navarros se aferran a su fortaleza como local: es el quinto mejor equipo en casa esta temporada, un dato que complica el panorama para el Barcelona y alimenta aún más las esperanzas de los rojillos.

"No creo que vengan despistados con el clásico, además el año pasado aquí se les complicó. Mañana vendrán con todo y van a querer ganar”, advirtió el técnico local, el italiano Alessio Lisci.

La mala noticia es la baja de Víctor Muñoz por una lesión muscular, lo que obligará a Lisci a reajustar el esquema ofensivo. El contratiempo abre la puerta a Raúl Moro, quien apunta a titular en una oportunidad clave para reivindicarse.

El extremo, fichaje invernal, ha sido hasta ahora un recurso habitual como revulsivo en las segundas partes, pero tendrá la ocasión de demostrar su valía desde el inicio.

Alineaciones probables:

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Javi Galán; Moncayola, Iker Muñoz, Moi Gómez; Rubén García, Budimir, Moro.

Barcelona: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Gavi o Frenkie de Jong, Pedri; Roony, Olmo, Fermín; y Lewandowski o Ferrán.

Árbitro: pendiente de anuncio.

Estadio: El Sadar.

Hora: 1: 00 pm- 21.00. EFE