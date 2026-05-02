Flick recupera a su mejor jugador: Barcelona con dos altas en convocatoria hoy ante Osasuna

Hansi Flick sonríe con una gran noticia que recibió este mismo sábado a horas de medirse al Osasuna en El Sadar. El entrenador del Barcelona recupera a su mejor futbolista para el vital compromiso de la Liga Española 2025-2026.
El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' y el centrocampista Marc Bernal han recibido el alta médica y estarán disponible hoy para el encuentro del Barcelona ante Osasuna correspondiente a la jornada 34 del campeonato español.
Las bajas de ambos, especialmente la del brasileño, han lastrado el rendimiento de los catalanes en el decisivo tramo de la temporada. Raphinha se lesionó a finales de marzo en un amistoso con su país ante Francia en Estados Unidos.
✅ Raphinha ha recibido el alta médica y entra en la convocatoria del #OsasunaBarça pic.twitter.com/VkQHMnirSO— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 2, 2026
Sufrió una rotura del isquiotibial derecho, su cuarta lesión del curso, y ya no pudo estar presente en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid.
Bernal está de baja desde hace un mes, a causa de un esguince en el tobillo izquierdo. El canterano, una de las revelaciones del curso para el Barça, también se perdió partidos importantes en el desenlace de la temporada.
Ambos han sido incluidos en la lista de convocados para el partido de esta noche. Son baja Lamine Yamal y Andreas Christensen, por lesión, y Jules Kounde (sanción). Vuelve Eric Garcia, que no jugó por sanción ante el Getafe.
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La convocatoria del Barcelona es la siguiente:
Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller.
Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric y Xavi Espart.
Centrocampistas: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, de Jong y Bernal.
Delanteros: Roony, Ferran, Lewandowski, Raphinha y Rashford.