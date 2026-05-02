Flick recupera a su mejor jugador: Barcelona con dos altas en convocatoria hoy ante Osasuna

Pamplona, España.

Hansi Flick sonríe con una gran noticia que recibió este mismo sábado a horas de medirse al Osasuna en El Sadar. El entrenador del Barcelona recupera a su mejor futbolista para el vital compromiso de la Liga Española 2025-2026.

El delantero brasileño Raphael Dias 'Raphinha' y el centrocampista Marc Bernal han recibido el alta médica y estarán disponible hoy para el encuentro del Barcelona ante Osasuna correspondiente a la jornada 34 del campeonato español.

Las bajas de ambos, especialmente la del brasileño, han lastrado el rendimiento de los catalanes en el decisivo tramo de la temporada. Raphinha se lesionó a finales de marzo en un amistoso con su país ante Francia en Estados Unidos.