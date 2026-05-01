Romeo Vásquez afirma que su salud está gravemente afectada y pide regresar al país

Tegucigalpa, Honduras

En el mensaje, que compartió a través de redes sociales en el marco del Día del Trabajador, Vásquez comenzó enviando un saludo a los hondureños.

El exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez , difundió un video este 1 de mayo en el que aseguró que atraviesa un delicado estado de salud y pidió respaldo para poder retornar al país y recibir atención médica.

“Hoy primero de mayo envío un saludo sincero a todos los trabajadores de Honduras, a cada hombre y mujer que lucha con dignidad y que con sus manos sostiene a su familia y a nuestra nación. Ustedes son la verdadera fuerza de este país”, expresó.

Posteriormente, el exmilitar expresó que ha enfrentado momentos difíciles en los últimos años, los cuales calificó como una etapa marcada por la persecución, aunque reiteró que se mantiene firme en su postura de defensa de la democracia y el Estado de Derecho.

Durante su intervención, afirmó que su condición física se ha deteriorado considerablemente. “Mi salud está gravemente afectada”, manifestó, al tiempo que señaló que necesita regresar a Honduras para recibir la atención médica que requiere.

Vásquez también apeló al apoyo de la población, indicando que confía en la solidaridad del pueblo hondureño y en que no será abandonado en este momento que describió como complicado a nivel personal.

En su mensaje, insistió en la necesidad de mantener la unidad entre quienes, a su juicio, creen en un país justo y en un mejor futuro para Honduras.

El exgeneral concluyó su pronunciamiento con un llamado a la fe y a la esperanza, cerrando con expresiones patrióticas y pidiendo la bendición de Dios para el país.