Presentan en el CN proyecto de amnistía para Romeo Vásquez y otros exgenerales

Tegucigalpa, Honduras.

La propuesta fue presentada por los diputados Kilvett Bertrand , del Partido Nacional, y Luz Ernestina Mejía , del Partido Liberal. Ambos sostienen que los exmandos militares han sido objeto de persecución política por su actuación durante el conflicto institucional que derivó en la salida del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales del poder.

Diputados del Congreso Nacional introdujeron este jueves una iniciativa que propone conceder amnistía al general en condición de retiro Romeo Vásquez Velásquez , así como a los también exgenerales Carlos Puerto y Venancio Cervantes.

El proyecto plantea extinguir las responsabilidades penales derivadas de investigaciones relacionadas con los acontecimientos de 2009, periodo en el que Vásquez Velásquez se desempeñaba como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Durante la exposición de la iniciativa, Bertrand cuestionó las acciones judiciales emprendidas contra los exjefes castrenses y aseguró: "Eso no es justicia, eso es persecución".

De acuerdo con los diputados que presentaron la iniciativa, el beneficio legal no se limitaría únicamente a los tres militares mencionados, sino que también podría aplicarse a otros uniformados y civiles investigados por su presunta relación con la muerte de Isy Obed Murillo, un joven militante del partido Libertad y Refundación que falleció durante las protestas posteriores a la crisis política.

En paralelo a la presentación del proyecto, miembros del movimiento Defensores de la Democracia llegaron al Congreso para expresar su respaldo a la iniciativa. Los manifestantes pidieron que la amnistía alcance a tres generales retirados y a cuatro civiles que actualmente enfrentan procesos judiciales.

Los diputados consideraron que los señalamientos contra los militares se sustentaron en el concepto de "línea de mando", argumento que, según ellos, fue utilizado con motivaciones políticas y sin establecer responsabilidades penales individuales.

Al respecto, Bertrand reiteró: "Hoy hemos hecho esto como una búsqueda de justicia. Todos sabemos que Romeo Vásquez y otros generales fueron acusados injustamente".

Tras la presentación del proyecto, Jesús Vásquez, hijo del exjefe militar, agradeció el apoyo brindado por legisladores y simpatizantes de la iniciativa. Asimismo, pidió que el decreto sea discutido y aprobado en el pleno legislativo en el menor tiempo posible.

"Vengo como hijo a defender a mi padre porque sé que es inocente. Llevamos más de un año peleando con el Estado sin que se respeten nuestras garantías", expresó.