Video del momento en el que asaltan ferretería en Olanchito

Olanchito, Yoro

En las imágenes se observa que, tras ingresar al establecimiento, los sujetos sacan armas de fuego de sus pantalones y apuntan a los empleados que se encontraban en los escritorios. Mientras uno de los agresores utiliza una bolsa plástica para sustraer objetos de las gavetas, el otro mantiene a los trabajadores bajo amenaza, impidiendo cualquier intento de reacción.

El momento exacto en el que dos hombres armados ingresan como clientes a una ferretería fue captado por las cámaras de videovigilancia en el centro de Olanchito , Yoro.

El hecho, ocurrido en horas de la mañana, ha despertado preocupación sobre la seguridad en el comercio local, especialmente entre los propietarios de negocios cercanos, quienes demandan una mayor presencia policial y estrategias de prevención ante la creciente incidencia de robos armados en la zona.

Las autoridades locales ya fueron notificadas del incidente y han iniciado las investigaciones correspondientes, revisando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia para identificar y capturar a los responsables. Además, se realiza un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier información que pueda contribuir a esclarecer el caso.

Este tipo de hechos refuerza la preocupación por la seguridad en los centros urbanos de Yoro, donde comerciantes han reportado un incremento de delitos similares en los últimos meses, afectando la confianza y la normal operación de los negocios.