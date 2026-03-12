Pastor Gerardo Irías es reelecto presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La Asamblea General de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) reeligió al pastor Gerardo Irías como presidente de la organización, ratificando su liderazgo al frente de esta gremial religiosa que agrupa a cientos de iglesias y entidades cristianas en el país.

La reunión se celebró en el Distrito Central, con la participación de delegados de diversas iglesias evangélicas y organizaciones cristocéntricas, quienes abordaron asuntos institucionales y procedieron a la elección de la nueva junta directiva para un período de dos años.

Durante la jornada, realizada en un hotel capitalino, los delegados confirmaron a Gerardo Irías como máxima autoridad de la CEH. También fueron electos Ana Belinda Colindres como tesorera; María Antonia Fernández de Suazo como fiscal; y Marco Fuentes y Herman Fonseca como vocales de la junta directiva.

La Confraternidad Evangélica de Honduras reúne a más de 400 iglesias y organizaciones evangélicas a nivel nacional. Fundada en 1987, la institución promueve la unidad entre las comunidades de fe, impulsa acciones de servicio social y representa a sus miembros ante las autoridades públicas.

Asimismo, la organización suele pronunciarse sobre temas de interés nacional y promueve iniciativas orientadas a fortalecer la paz, la justicia y la convivencia en la sociedad hondureña.

En los últimos años, la CEH ha tenido presencia en el debate público, particularmente al organizar, junto con la Iglesia Católica, la Caminata de Oración por Honduras, una iniciativa que convocó a la ciudadanía a elevar plegarias por una nación más justa, libre, unida y pacífica, en el contexto de las elecciones generales celebradas en noviembre de 2025.