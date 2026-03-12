Presupuesto General 2026 reformulado será presentado al Consejo de Ministros

Tegucigalpa, Honduras.

Así lo informó el secretario de Comunicaciones y Estrategia de Casa Presidencial, José Augusto Argueta , quien explicó que, una vez que la Secretaría de Finanzas ( Sefin ) concluya la revisión del documento, este será sometido a aprobación en el Consejo de Ministros antes de enviarlo al Congreso Nacional.

El gobierno someterá a aprobación del Consejo de Ministros el Presupuesto General de la República 2026 reformulado, que contempla una reducción superior a 30 mil millones de lempiras antes de enviarlo al Congreso Nacional .

El funcionario detalló que la administración del presidente Nasry Asfura realiza una revisión del presupuesto heredado del gobierno anterior, el cual calificó como "excesivo e insostenible".

En ese contexto, aseguró que el gobierno impulsa una reducción superior a 30 mil millones de lempiras, con el objetivo de equilibrar las finanzas del Estado y garantizar la sostenibilidad fiscal.

“El presupuesto aprobado en 2025 fue cercano a 430 mil millones de lempiras. No obstante, respecto a la propuesta inicial para 2026, que superaba los 469 mil 249 millones de lempiras, la administración Asfura estima una reducción de unos 30 mil millones de lempiras”, apuntó.

El gobierno ha planteado ajustar el presupuesto a una cifra cercana a 430 mil millones de lempiras, mediante la reducción de gastos considerados insostenibles, particularmente en el crecimiento de la planilla estatal.

Argueta anunció además que el Ejecutivo prioriza la rehabilitación de más de 2,700 kilómetros de carreteras, con especial atención a la movilidad durante la Semana Santa.

También se contempla fortalecer la red vial primaria, secundaria y terciaria mediante el envío de maquinaria a los 298 municipios del país, con el objetivo de mejorar la conectividad y la seguridad vial.

El funcionario explicó que el Presupuesto General de la República para 2026 se reformulará priorizando áreas como salud, infraestructura y crecimiento económico.

"La reformulación del Presupuesto para este año refleja un cambio hacia una gestión más austera y responsable, buscando atender las necesidades más urgentes de la población hondureña", expresó.

En relación con el incremento en el precio de los combustibles provocado por el alza del barril de petróleo en el mercado internacional, Argueta indicó que el gobierno implementó un mecanismo temporal de alivio para los consumidores.

"Se asumió por parte del gobierno la mitad de ese aumento, pero el barril de crudo ya comenzó a disminuir su precio. Esperamos que el conflicto en Medio Oriente pueda solucionarse pronto y que su impacto pueda ser contenido para la población hondureña", afirmó.

El funcionario añadió que el Ejecutivo busca ajustar el gasto público a la realidad económica del país.