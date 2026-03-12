  1. Inicio
Congreso aprueba $180 millones para carretera de La Ceiba-Puerto Castilla

El sueño de una red vial moderna para el Litoral Atlántico ha pasado de la promesa a la realidad financiera.

Según el dictamen del Congreso Nacional, fondos de la AIF ampliarán el proyecto y garantizarán infraestructura segura y duradera.
Tegucigalpa, Honduras

El pleno del Congreso Nacional ratificó este jueves un segundo contrato de préstamo por un monto de 100 millones de dólares, destinados exclusivamente a la ejecución del “Proyecto de Gestión Resiliente para el Corredor Vial La Ceiba-Puerto Castilla”.

Con esta nueva aprobación, el monto global para intervenir este eje estratégico asciende a casi 180 millones de dólares, una cifra sin precedentes para la zona norte del país.

Gobierno de Honduras plantea recorte de L30,000 millones al presupuesto 2026

Este nuevo financiamiento, suscrito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), se complementa con los 79.8 millones de dólares aprobados previamente a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) del Reino de España.

El objetivo es transformar una carretera que actualmente se encuentra en estado de abandono en una vía de alta capacidad y resiliencia climática, capaz de dinamizar el comercio y el turismo en los departamentos de Atlántida y Colón.

“Este Congreso les va a dar ese respaldo al Poder Ejecutivo para que se pueda ejecutar pronto y para que, en estos cuatro años, este sector olvidado tenga la carretera nueva que ha estado pidiendo por muchos años”, enfatizó el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano.

Carretera de La Ceiba a Puerto Castilla

La obra no solo contempla la reposición de la carpeta asfáltica, sino una reingeniería completa del tramo para soportar el flujo constante de carga pesada hacia Puerto Castilla.

Según el dictamen aprobado, los fondos de la AIF permitirán ampliar el alcance del proyecto original, asegurando que la infraestructura cumpla con estándares internacionales de seguridad y durabilidad.

“Es una carretera nueva que han esperado toda una vida; estamos acompañando estas iniciativas porque benefician a todos los sectores productivos sin mirar colores políticos”, subrayó el titular del Congreso Nacional.

