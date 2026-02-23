Se reanuda el bacheo en el litoral Atlántico, de cara a la Semana Santa

La Ceiba, Atlántida

Ante el deterioro crítico de la carretera CA-13, principal arteria que une los departamentos de Atlántida y Colón, los trabajos de mantenimiento y recuperación vial han tomado un nuevo impulso esta semana, un corredor vital para la economía y el turismo del litoral Atlántico de Honduras. Actualmente, las labores se dividen en dos tramos estratégicos para garantizar una circulación más segura. Tramo La Ceiba–Puerto Castilla, la compañía Cosco ha reanudado oficialmente las tareas de bacheo. Es importante señalar que esta empresa mantiene operaciones tras haber sido contratada durante la administración gubernamental anterior. Tramo Tela–La Ceiba, de forma simultánea, la empresa Cordon se encuentra realizando el sellado de baches, buscando aliviar el flujo vehicular en uno de los segmentos más transitados por el transporte de carga y pasajeros.

"Esto es una realidad la maquinaria ya está trabajando, pedimos al presidente Nasry Asfura la importancia de intervenir esta carretera. Gracias también al ministro Aníbal Erhler por decir presente en el litoral Atlántico. Arranca desde el puente Saopín en La Ceiba hasta Puerto Castilla", dijo Marco Midence, diputado por Atlántida. Estas acciones se ejecutan en un contexto de urgencia. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Erhler, fue contundente al describir la realidad que enfrentan los conductores. "La red vial del país está en un estado realmente caótico". No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

Decreto de emergencia

Para enfrentar esta crisis, el Congreso Nacional aprobó el pasado martes la "Ley Especial de Emergencia Vial", la cual establece una hoja de ruta técnica y financiera para intervenir los puntos más críticos del territorio. Son 2,700 kilómetros de carreteras pavimentadas que se intervendrán, con un costo de 800 millones de lempiras de presupuesto. El Objetivo es reducir los costos de operación logística.

Impacto esperado

Con la reactivación de estos trabajos por parte de Cosco y Cordon, se espera que el tiempo de traslado entre las ciudades de La Ceiba, Tela y Trujillo, disminuya significativamente, además de reducir los accidentes provocados por el mal estado de la capa asfáltica. Autoridades han solicitado a los conductores precaución al transitar por estas zonas debido a la presencia de maquinaria pesada y personal en la vía.