La carretera CA-13, la gran deuda del Gobierno con el litoral atlántico

La Ceiba, Atlántida

Al cierre de la presente gestión gubernamental, el mapa de infraestructura del litoral atlántico del país refleja que su arteria principal, la carretera CA-13, continúa siendo el “talón de Aquiles” y la gran deuda pendiente de la presidenta Xiomara Castro.

Pese a las reiteradas promesas de una reconstrucción total, la realidad para viajeros y transportistas resulta desalentadora. En cuatro años de administración, la CA-13, severamente deteriorada en su capa asfáltica, solo recibió un mantenimiento superficial a finales de noviembre pasado, limitado a algunos tramos y cuyos trabajos hoy lucen abandonados.

La construcción de una nueva carretera quedó estancada en el Congreso Nacional, donde no se logró la aprobación de los préstamos gestionados con el Banco Mundial y el Gobierno de España. A esta situación se suma el proyecto del Corredor Turístico, en el tramo La Barca–Tela, que tras un inicio optimista también fue dejado en el olvido, afectando la conectividad de la región con el resto del país.

“Vamos a exigir al próximo Gobierno que continúe con estos proyectos para que se materialicen, porque el actual Gobierno solo fueron mentiras. También el ministro Octavio Pineda nos dijo que iba a construir el puente Saopín en La Ceiba a cuatro vías y solo nos engañó”, expresó José Lanza, empresario y expresidente de la Cámara de Comercio de Atlántida.