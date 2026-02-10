Honduras anuncia medidas ante proceso de cancelación del TPS

TEGUCIGALPA

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI) informó que el Estado de Honduras activó acciones estratégicas para acompañar y orientar a los hondureños amparados al Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos. La Cancillería detalló que el TPS beneficia actualmente a más de 55,000 hondureños que residen en territorio estadounidense, y reconoció el impacto humano, familiar y social que genera la reciente determinación del Gobierno de Estados Unidos de iniciar el proceso de cancelación de este estatus migratorio.

La SRECI recordó que el TPS ha sido un mecanismo de carácter temporal desde su otorgamiento a Honduras tras el impacto del huracán Mitch en 1998, y que durante más de 26 años permitió a miles de personas vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo estrictos requisitos de cumplimiento de la ley. Tras varias renovaciones del programa, la actual administración estadounidense decidió a partir de 2025 iniciar el proceso de cancelación una vez vencida la vigencia de la última extensión otorgada a los países beneficiarios, aclarando que la decisión judicial conocida recientemente no constituye una resolución definitiva, sino una etapa dentro de un proceso legal que aún podría recorrer otras instancias. La Cancillería subrayó que, si bien el Estado de Honduras no tiene la facultad de definir el estatus migratorio de sus ciudadanos en terceros países, mantiene la responsabilidad de acompañar, orientar y velar por el bienestar y la seguridad de los hondureños en el exterior. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse