Cancelan de por vida la licencia a busero que acumulaba 28 infracciones

Tegucigalpa, Honduras

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) canceló de por vida el permiso de conducir a un conductor de transporte público que operaba un bus sin la licencia correspondiente y con su permiso vencido desde 2018, además de acumular 28 infracciones a la Ley de Tránsito, informó la Policía Nacional. La medida fue aplicada durante operativos permanentes de control y prevención vial, luego de un requerimiento efectuado por agentes de tránsito, quienes identificaron al conductor de una unidad de transporte con registro 0439 como un alto riesgo para la seguridad vial.

De acuerdo con el informe oficial, al verificar los datos en el sistema, las autoridades confirmaron que el ciudadano registraba 28 faltas, entre ellas una por conducir bajo los efectos del alcohol, catalogada como una de las infracciones más graves según la normativa vigente. Asimismo, se constató que el conductor, de 31 años de edad, portaba únicamente una licencia tipo liviana, pese a que manejaba un bus de transporte de pasajeros, y que dicho documento se encontraba vencido desde hace más de siete años, lo que representa una violación grave a la Ley de Tránsito.

Ante estas irregularidades, la DNVT procedió al decomiso del vehículo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) en Tegucigalpa, y a la cancelación de por vida del permiso de conducir del infractor. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse