Pareja de la ingeniera asesinada en Villas Mackay rompe el silencio

La pareja de la ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez habló en exclusiva a diario LA PRENSA por primera vez sobre el crimen que acabó con la vida de la profesional el pasado 20 de diciembre de 2025.
La compañera de Lilian Elizabeth, quien solicitó no publicar su nombre por razones de seguridad, concedió una entrevista a La Prensa en la que denunció que teme por su vida y que, pese a haber solicitado protección al Estado, no recibió respuesta, por lo que decidió tomar sus propias medidas de seguridad.
La joven, de 31 años, pidió que el asesinato de su pareja sea investigado para que no quede impune. Considera que el crimen pudo tratarse de una equivocación, ya que presuntamente habrían confundido a la ingeniera con una abogada originaria de La Ceiba que lleva el mismo nombre.
El asesinato de Lilian Elizabeth Padilla Martínez (de 37 años) ocurrió el 20 de diciembre de 2025, alrededor de las 11:40 am, en el bulevar Villas Mackay, entre la residencial Los Cedros y la residencial Villa Real, cuando se conducía en su camioneta Toyota Prado, último modelo, y fue acribillada a balazos por sicarios.
La entrevistada explicó que una de las coincidencias que la lleva a pensar en una confusión es que el nombre de la ingeniera asesinada coincide con el de la abogada.
Agregó que otra situación que refuerza esa hipótesis es que el mismo día del crimen de la ingeniera se difundió información errónea en la que se aseguraba que la víctima era una reconocida abogada de La Ceiba.
“Y hace pocos días intentaron matar en La Ceiba a la abogada que tiene el mismo nombre de Lilian”, manifestó la compañera de la profesional asesinada.
El atentado contra la abogada Lilian Elizabeth Guevara Gutiérrez (de 44 años) ocurrió el 30 de enero de 2026 en la colonia Riviera, de La Ceiba, cuando sujetos desconocidos la atacaron a balazos.
La mujer también relató que, tras el asesinato de su pareja, temió que el ataque estuviera dirigido contra ella. “Mi temor era que el ataque fuera para mí, porque por lo general yo andaba el carro y no Lilian”, expresó.
La mujer indicó que esa posibilidad fue descartada debido a que ninguna de las dos había tenido conflictos con terceros, por lo que asegura desconocer el origen del crimen de la ingeniera civil. La ingeniera Lilian Elizabeth Padilla Martínez fue enterrada en La Ceiba, de donde era originaria.