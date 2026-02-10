Copeco anuncia cuándo será el último frente frío en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

El paso del último frente frío marcará la transición de la temporada fría hacia la temporada calurosa en el país, informó López en medios de comunicación.

Alberto López, pronosticador de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) , informó este martes que durante esta semana se esperan condiciones mayormente soleadas en la zona norte de Honduras, con temperaturas agradables y sin presencia de lluvias significativas, lo que favorecerá un ambiente estable en gran parte del territorio nacional.

No obstante, el experto indicó que entre el 27 y 28 de febrero podría ingresar un nuevo frente frío, el cual provocaría un descenso moderado en las temperaturas en varias regiones del país.

Asimismo, adelantó que a mediados de marzo podría presentarse el último frente frío de la temporada, dando paso definitivo al período caluroso, característico de los próximos meses.

Ante estos cambios climáticos, Copeco recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), con el fin de mantenerse informada sobre cualquier variación en el estado del tiempo.