Suspenden audiencia inicial en el caso Sedesol y la reprograman para el 23 de febrero

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La audiencia inicial en el denominado caso Sedesol, en el que están implicadas 12 personas, entre ellas el exministro de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona, y la diputada del Partido Libre, Isis Cuéllar Erazo, fue reprogramada para el próximo lunes 23 de febrero a partir de las 9:00 de la mañana. Así lo informó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien aclaró que no se trata de una suspensión definitiva, sino de la continuación de la audiencia inicial, la cual fue aplazada este martes a petición de las partes procesales, especialmente de los equipos de defensa de los imputados.

De acuerdo con Silva, los defensores solicitaron tiempo adicional para analizar, revisar y posteriormente objetar la carga probatoria presentada por el Ministerio Público, razón por la cual el juez autorizó el diferimiento de la audiencia. El portavoz explicó que, como parte de este proceso, todo el expediente será digitalizado y entregado en formato electrónico a partir del próximo viernes, lo que permitirá a las partes contar con acceso completo a la documentación del caso. “El personal auxiliar del juzgado digitalizará la totalidad del expediente, así como la carga probatoria presentada, para que los equipos de defensa puedan revisarla y formular sus objeciones”, detalló Silva. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse En relación con la prueba ofertada por el Ministerio Público, el portavoz del Poder Judicial indicó que durante la jornada se presentaron un total de 47 medios probatorios. Del total, 34 corresponden a pruebas documentales, cinco son testificales, siete periciales y una evidencia material, las cuales, según la representación fiscal, son útiles, idóneas y proporcionales para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Silva recordó que, una vez reanudada la audiencia el 23 de febrero, los equipos de defensa no solo podrán objetar los medios de prueba del ente acusador, sino que también presentarán las pruebas que consideran pertinentes para su estrategia legal.

Investigación del Ministerio Público