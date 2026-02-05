Isis Cuéllar no puede salir de Honduras ni tener contacto con los otros implicados en el caso Sedesol

Tegucigalpa

La diputada hondureña Isis Cuéllar, del opositor Partido Libre, enfrenta arresto domiciliario y suspensión de su cargo tras ser acusada de participar en una red de corrupción que desvió más de 227.900 dólares en fondos públicos, presuntamente para financiar campañas políticas, informó una fuente judicial. La medida fue adoptada este jueves por un juez a solicitud de la Fiscalía, que imputa a la legisladora 67 delitos de fraude por el presunto desvío de fondos públicos destinados a proyectos sociales, un caso que involucra al exsecretario de Desarrollo Social (Sedesol) José Carlos Cardona, afirmó a periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva. Cuéllar, perteneciente al opositor Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la exmandataria Xiomara Castro, se presentó este jueves de forma voluntaria ante un juzgado de Tegucigalpa.

El portavoz judicial indicó que, además del arresto domiciliario, la legisladora tiene prohibido salir del país y comunicarse con otros implicados, incluido Cardona, a quien el juez le otorgó el martes casa por cárcel con "vigilancia policial". Tanto Cuéllar como Cardona defienden su inocencia, pese a que la Fiscalía sostiene que ambos habrían actuado en "contubernio" con una decena de excolaboradores para defraudar más de seis millones de lempiras (unos 227.960 dólares) de las arcas públicas.