Presidente del Marathón reacciona enfadado tras caer ante Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

El compromiso comenzó muy parejo, con ambos equipos disputando cada balón con intensidad en el mediocampo y generando pocas ocasiones claras. Sin embargo, el partido cambió de rumbo al minuto 51, cuando el árbitro central Armando Castro sancionó un penal a favor del conjunto albo, tras una acción que en primera instancia no había sido señalada como infracción.

Olimpia inició con el pie derecho su participación en la fase decisiva del fútbol hondureño al conseguir un valioso triunfo de 2-0 ante Marathón , en el duelo correspondiente a la jornada 2 de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

La jugada se originó en una disputa donde Clinton Bennett logró anticiparse a Isaac Castillo, quien reclamó falta en la acción inicial. Posteriormente, Edwin Rodríguez filtró un pase para Michaell Chirinos, quien fue derribado dentro del área por el defensor panameño Javier Rivera. En un inicio, el colegiado dejó continuar la jugada, pero tras la intervención del sistema FVS solicitado por el Olimpia, se revisó la acción en el monitor.

Luego de la revisión, Armando Castro rectificó su decisión y determinó que no existía falta previa de Bennett sobre Castillo, pero sí infracción del defensor de Marathón sobre Chirinos, por lo que mantuvo la sanción del penal. La decisión generó fuertes reclamos desde el banquillo verdolaga, donde el técnico Pablo Lavallén solicitó una nueva revisión, sin éxito.

Desde el punto penal, Edwin Rodríguez fue el encargado de ejecutar con gran categoría, colocando el 1-0 que inclinó el partido a favor del conjunto merengue.

En la recta final del encuentro, Michaell Chirinos sentenció el compromiso con el segundo gol, en una acción que también fue protestada por Marathón debido a una posible posición adelantada, lo que aumentó aún más la tensión del clásico nacional.

Tras el pitazo final, las polémicas continuaron fuera del terreno de juego. El presidente del Marathón, Daniel Otero, expresó su molestia a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde lanzó un mensaje contundente: “¿Cuándo se van a cansar de robarnos?”, reflejando el malestar del conjunto sampedrano por las decisiones arbitrales.