Camión pierde el control y se estrella contra una casa en Taulabé

Taulabé, Comayagua

Un fuerte accidente de tránsito se registró este miércoles en el sector de La Misión, en Taulabé, sobre la carretera CA-5, luego de que un camión perdiera el control y terminara impactando contra una vivienda.

Dentro del camión viajaban dos personas, quienes quedaron atrapadas tras el fuerte impacto. De manera preliminar, ambas resultaron con vida, según los primeros reportes.

Una de las personas quedó atrapada entre el amasijo de hierro del vehículo, lo que obligó la intervención inmediata de vecinos de la zona.

Cuerpos de socorro se desplazaron al lugar para brindar asistencia y realizar las labores de liberación de los ocupantes del automotor.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas fallecidas, únicamente daños materiales en la vivienda afectada.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el accidente habría sido provocado por un posible descuido del conductor del camión.