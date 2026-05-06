Olancho FC vs Génesis PN, EN VIVO: ¡Siguen las triangulares! Hora y dónde ver

Las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional continúan este miércoles 6 de mayo y el primer duelo será el del Olancho FC vs Génesis. Los Potros hacen su estreno en esta fase y lo harán en el duelo correspondiente a la jornada 2.
El equipo de Jhon Jairo López vino de menos a más durante el torneo, por lo que también quieren meterse a la pelea del título. Clasificaron como cuartos con 32 puntos y ahora tendrán su primer desafío ante el siempre complicado Génesis de Fernando Mira.
Las cosas en el grupo B de las triangulares también están parejas y así quedó demostrado en la fecha 1 con el 1-1 entre los caninos y el Motagua; el Ciclón Azul no pudo pasar del empate en el Estadio Carlos Miranda.
El Estadio Juan Ramón Brevé Vargas recibe nuevamente este cotejo. Olancho FC y Génesis se vuelven a ver las caras, esto luego de que recientemente se hayan enfrentado por la jornada 22 del Clausura, en el cierre de las vueltas regulares.
En ese duelo disputado el pasado 30 de abril, los dirigidos por Mira lograron arrebatarle un 2-2 en el mismo escenario. Este resultado les permitió meterse en el último partido a los puestos de clasificación tras alcanzar 23 unidades.
La serie entre ambos equipos ha estado pareja y, durante el Clausura 2026 quedó demostrado. En la primera vuelta también igualaron en un juego que no tuvo goles en el Estadio Suazo Córdova, correspondiente a la fecha 11 el pasado 10 de marzo.
Hora y dónde ver el Olancho FC vs Génesis PN
El Olancho FC vs Génesis será el primer duelo de este miércoles correspondiente a la jornada 2 de las triangulares del Clausura 2026. El cotejo inicia a las 6:00 pm en el Estadio Juan Ramón Brevé Vargas y se podrá ver por el canal de Deportes TVC, además de la actualización en www.laprensa.hn.