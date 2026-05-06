Olancho FC vs Génesis PN, EN VIVO: ¡Siguen las triangulares! Hora y dónde ver

Juticalpa, Honduras.

Las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional continúan este miércoles 6 de mayo y el primer duelo será el del Olancho FC vs Génesis. Los Potros hacen su estreno en esta fase y lo harán en el duelo correspondiente a la jornada 2.

El equipo de Jhon Jairo López vino de menos a más durante el torneo, por lo que también quieren meterse a la pelea del título. Clasificaron como cuartos con 32 puntos y ahora tendrán su primer desafío ante el siempre complicado Génesis de Fernando Mira.

Las cosas en el grupo B de las triangulares también están parejas y así quedó demostrado en la fecha 1 con el 1-1 entre los caninos y el Motagua; el Ciclón Azul no pudo pasar del empate en el Estadio Carlos Miranda.