Fracasa audiencia de conciliación entre Cossette López y Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.

La audiencia de conciliación en la querella presentada por Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra el consejero Marlon Ochoa fue declarada fracasada, informó este miércoles Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.

Según explicó Duarte, ninguna de las partes mostró disposición para alcanzar un acuerdo durante esta etapa procesal, por lo que el caso avanzará hacia la fase de juicio oral y público.

“Se ha realizado la audiencia de conciliación en esta querella que fue interpuesta por la abogada Cossette López en contra del ciudadano Marlon Ochoa. La audiencia ha sido declarada fracasada, ya que no ha existido la voluntad de ninguna de las partes de establecer una conciliación en relación a lo que establece esta etapa procesal”, declaró Duarte.

El portavoz judicial detalló que, tras concluir sin acuerdo la audiencia, el juez conciliador remitirá un informe al juez titular del caso para continuar con el proceso correspondiente.

“Habiéndose declarado fracasada este espacio de conciliación, se estará estableciendo el informe que corresponde por parte del juez conciliador y enviar el mismo al juez titular a fin de que pueda analizar todo lo acontecido y darle apertura a la siguiente etapa, que ya es la evacuación de los elementos probatorios en el juicio”, agregó.