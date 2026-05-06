Fracasa audiencia de conciliación entre Cossette López y Marlon Ochoa

La audiencia de conciliación en la querella presentada por Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), contra el consejero Marlon Ochoa fue declarada fracasada, informó este miércoles Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial.
Según explicó Duarte, ninguna de las partes mostró disposición para alcanzar un acuerdo durante esta etapa procesal, por lo que el caso avanzará hacia la fase de juicio oral y público.
“Se ha realizado la audiencia de conciliación en esta querella que fue interpuesta por la abogada Cossette López en contra del ciudadano Marlon Ochoa. La audiencia ha sido declarada fracasada, ya que no ha existido la voluntad de ninguna de las partes de establecer una conciliación en relación a lo que establece esta etapa procesal”, declaró Duarte.
El portavoz judicial detalló que, tras concluir sin acuerdo la audiencia, el juez conciliador remitirá un informe al juez titular del caso para continuar con el proceso correspondiente.
“Habiéndose declarado fracasada este espacio de conciliación, se estará estableciendo el informe que corresponde por parte del juez conciliador y enviar el mismo al juez titular a fin de que pueda analizar todo lo acontecido y darle apertura a la siguiente etapa, que ya es la evacuación de los elementos probatorios en el juicio”, agregó.
"De mi parte no hay conciliación”
Tras la audiencia, Cossette López aseguró que no existe posibilidad de conciliación y lanzó fuertes críticas contra Marlon Ochoa.
“De mi parte no hay conciliación y de parte de él hay mucha cobardía (...) Que no sea cobarde. Él se fue sin tener una sola amenaza judicial, por un simple juicio político”, expresó la consejera en declaraciones a medios de comunicación.
La consejera López también afirmó que las acciones emprendidas en su contra afectan no solo su imagen personal, sino también la institucionalidad democrática del país.
“Han atentado contra mi honor, contra mi buen nombre, pero sobre todo están atentando contra Honduras. La gente no se da cuenta de que todo esto le afecta a los demás, que lo que querían era hacer un esfuerzo antidemocrático que era totalitarista”, manifestó.
Con el fracaso de la conciliación, el proceso judicial continuará en la etapa de juicio oral y público, donde ambas partes deberán presentar sus pruebas ante el tribunal correspondiente.