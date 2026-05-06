Fechas de siembra en Honduras 2026: qué recomienda Cenaos ante llegada de El Niño

Tegucigalpa, Honduras

Ante las previsiones por la llegada del fenómeno de El Niño, que podría afectar la producción agrícola, los productores han sido orientados sobre los períodos más adecuados para realizar sus siembras.

Según explicó Francisco Argeñal, jefe del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), para este año se anticipa un comportamiento irregular de las lluvias en distintas regiones del país.

Asimismo, se estima que la canícula -caracterizada por una reducción en las precipitaciones- iniciará de forma anticipada a comienzos de julio y podría extenderse más de lo habitual. Por ello, se aconseja optar por cultivos alternativos que requieran menor cantidad de agua.

"Debido a la a la irregularidad de las lluvias y la una canícula bastante temprana, estaríamos con un período de lluvia que no se adapta para algunos cultivos que demandan mucha agua en varios sectores del corredor seco", dijo el experto.

En declaraciones anteriores, Argeñal dio a conocer que las primeras precipitaciones de la temporada se podrían registrar en zonas del suroccidente a inicios de mayo.