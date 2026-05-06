Hallan cuerpo de un joven atado a un poste en solar baldío de Villanueva

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado este miércoles en un solar baldío del municipio de Villanueva, Cortés, informaron preliminarmente autoridades y vecinos de la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba signos de violencia y fue hallada amarrada a un poste, además de tener supuestamente un calcetín en la boca.
Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento cadavérico.
Equipos policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para recabar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la identidad de la víctima.
Las autoridades no han brindado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del hecho violento.