Hallan cuerpo de un joven atado a un poste en solar baldío de Villanueva

Villanueva, Cortés.

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado este miércoles en un solar baldío del municipio de Villanueva, Cortés, informaron preliminarmente autoridades y vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba signos de violencia y fue hallada amarrada a un poste, además de tener supuestamente un calcetín en la boca.

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento cadavérico.