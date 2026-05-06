  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan cuerpo de un joven atado a un poste en solar baldío de Villanueva

Un joven fue encontrado sin vida y con signos de violencia en un solar baldío de Villanueva. Autoridades investigan el caso

Hallan cuerpo de un joven atado a un poste en solar baldío de Villanueva

Encuentran cadáver atado a un poste en Villanueva.

 Foto: redes sociales
Villanueva, Cortés.

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado este miércoles en un solar baldío del municipio de Villanueva, Cortés, informaron preliminarmente autoridades y vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba signos de violencia y fue hallada amarrada a un poste, además de tener supuestamente un calcetín en la boca.

Hasta el momento, la persona fallecida no ha sido identificada por las autoridades, quienes acordonaron el área para realizar las investigaciones correspondientes y el levantamiento cadavérico.

Marisol Posadas recibió una llamada antes de ser atacada a balazos

Equipos policiales y personal de Medicina Forense se desplazaron al lugar para recabar evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la identidad de la víctima.

Las autoridades no han brindado detalles sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del hecho violento.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias