CPH condena ataques del alcalde Roberto Contreras a la periodista Lisseth García

SAN PEDRO SULA

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emitió un comunicado público en el que rechaza de forma enérgica los ataques verbales y actos de hostigamiento dirigidos contra la periodista Lisseth García, señalando como responsable al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.

En el pronunciamiento, el gremio calificó como inaceptables los intentos de intimidación, descalificación y violencia verbal provenientes de funcionarios públicos, advirtiendo que estas acciones no solo afectan la dignidad personal y profesional de García, sino que también representan un atentado directo contra el ejercicio libre del periodismo en el país.

El CPH subrayó que la crítica periodística constituye un pilar fundamental de la democracia y alertó sobre el uso indebido del poder para desacreditar a comunicadores que fiscalizan la gestión pública.

A su vez, expresó preocupación porque los ataques tengan un componente de violencia de género, orientado a menoscabar la credibilidad de la periodista.