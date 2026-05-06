CPH condena ataques del alcalde Roberto Contreras a la periodista Lisseth García

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) emitió un comunicado público en el que rechaza de forma enérgica los ataques verbales y actos de hostigamiento dirigidos contra la periodista Lisseth García, señalando como responsable al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras.
En el pronunciamiento, el gremio calificó como inaceptables los intentos de intimidación, descalificación y violencia verbal provenientes de funcionarios públicos, advirtiendo que estas acciones no solo afectan la dignidad personal y profesional de García, sino que también representan un atentado directo contra el ejercicio libre del periodismo en el país.
El CPH subrayó que la crítica periodística constituye un pilar fundamental de la democracia y alertó sobre el uso indebido del poder para desacreditar a comunicadores que fiscalizan la gestión pública.
A su vez, expresó preocupación porque los ataques tengan un componente de violencia de género, orientado a menoscabar la credibilidad de la periodista.
Como parte de sus exigencias, el organismo instó al alcalde Contreras a cesar cualquier campaña de desprestigio y a actuar con responsabilidad, respetando tanto la Ley de Emisión del Pensamiento como los tratados internacionales suscritos por Honduras.
Asimismo, el gremio hizo un llamado al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y a los mecanismos de protección de periodistas para que adopten medidas preventivas que garanticen la integridad física y emocional de García.
“El insulto no puede sustituir el debate de ideas, ni el poder político amordazar a la prensa”, enfatizó el CPH, reiterando que sin libertad de expresión no hay democracia.
Reacción de Contreras tras comunicado del CPH
Luego del comunicado del Colegio de Periodistas, el edil sampedrano se pronunció en relación a la denuncia del CPH. “No me voy a referir nunca más a los medios de comunicación. El comunicado lo voy a respetar lo que dice ahí”, señaló Contreras.