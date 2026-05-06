Muere calcinada famosa periodista en fatal incendio

La periodista Yolaine Díaz Lantigua, de 48 años de edad, perdió la vida durante un incendio, dio a conocer la prensa del extranjero.
Su muerte genera conmoción en el gremio de comunicadores, de modo que es recordada por su labor, incluyendo su trabajo en el medio People que informó su deceso.
En el siniestro también perdió la vida su mamá, Ana Mirtha Lantigua, de 73 años.
De acuerdo con la prensa del extranjero, el incendio fue reportado a las 12:35 de la madrugada del lunes en el primer piso del edificio de apartamentos de seis niveles que se sitúa en 207 Dyckman Street en el barrio Inwood del alto Manhattan, en Nueva York, Estados Unidos.
La comunicadora originaria de Bonao, República Dominicana, se encontraba con su madre y su padrastro. Tanto ella como su madre trataron de escapar por las escaleras interiores del inmueble, pero no lo consiguieron porque el humo les bloqueó la vía.
El padrastro de Yolaine Díaz sobrevivió debido a que libró el incendio al escapar por las escaleras exteriores, dieron a conocer familiares de la comunicadora, de acuerdo con People en Español.
El padrastro de Yolaine Díaz sobrevivió debido a que libró el incendio al escapar por las escaleras exteriores, dieron a conocer familiares de la comunicadora, de acuerdo con People en Español.
Además de la periodista dominicana y su madre también murió una tercera persona. Se informó que en total 14 personas fueron atendidas por el personal de servicios de emergencia, incluyendo un bombero que resultó con lesiones leves.
Yolaine Díaz formó su carrera como periodista en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, donde se mudó cuando tenía 15 años y estudió Periodismo en el Colegio Lehman, en El Bronx, un popular barrio situado al norte de Manhattan del que son personalidades como Jennifer López, Prince Royce y Al Pacino.
La periodista dominicana se especializó en temas de farándula, moda y belleza. Entrevistó a personalidades de talla mundial, como Eva Longoria, Jennifer López y Shakira.