Bella Dueñas alerta en redes y dice temer por su vida

La creadora de contenido mexicana Bella Dueñas encendió las alarmas entre sus seguidores tras difundir un video en el que asegura temer por su vida. Con un mensaje directo y cargado de preocupación, la influencer afirmó que existe la intención de hacerle daño y pidió que su caso no sea minimizado.
En su publicación, Dueñas expresó que atraviesa una situación delicada que lleva tiempo enfrentando. “Si me desaparecen o me hacen algo, por favor, no dejen que sea un número más. Temo por mí y por mis seres queridos”, declaró con evidente angustia.
La influencer también reveló que ha dejado testimonio guardado en caso de que algo le suceda. “Si algo me pasa, ya hay evidencia lista”, aseguró, lo que incrementó la preocupación de sus seguidores y abrió un debate sobre su seguridad.
Según sus propias palabras, la situación no es reciente. Dueñas explicó que desde hace aproximadamente un año vive bajo presión y miedo, lo que ha afectado su bienestar emocional. “No tengo tranquilidad ni sueño, vivo estresada a niveles inhumanos”, compartió.
Hasta el momento, la creadora de contenido no ha revelado quién estaría detrás de las presuntas amenazas ni ha ofrecido información concreta sobre el origen del problema. La falta de detalles ha generado incertidumbre y especulación en redes sociales.
El video provocó una ola de mensajes de apoyo y preocupación. Muchos usuarios le pidieron que acudiera a las autoridades para garantizar su seguridad, mientras otros exigieron que no se minimice su denuncia.
La situación también reavivó cuestionamientos sobre su credibilidad. Meses atrás, Dueñas fue señalada por simular situaciones paranormales para generar interacción en redes, lo que ha llevado a algunos usuarios a dudar de la veracidad de su nuevo testimonio.
Mientras una parte del público insiste en que sus declaraciones deben tomarse con seriedad, otros consideran que podrían tratarse de una estrategia para atraer atención. El contraste de opiniones refleja la compleja relación entre figuras digitales y su audiencia.
¿Quién es Bella Dueñas?
Isabel Dueñas, conocida como Bella Dueñas, es originaria de Monterrey y se popularizó en plataformas digitales gracias a sus videos ya su distintiva cabellera, que le valió el apodo de la “Rapunzel de TikTok”. Su estilo cercano y creativo le ha permitido construir una amplia comunidad en redes sociales.
El caso de Bella Dueñas pone nuevamente sobre la mesa la vulnerabilidad de los creadores de contenido frente a amenazas y rumores. Su mensaje busca visibilizar el riesgo que enfrenta y, al mismo tiempo, plantea la necesidad de que las denuncias en el entorno digital sean atendidas con responsabilidad y sin prejuicios.