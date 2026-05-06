¡Qué belleza! Michelle Renaud posa por primera vez con sus tres hijos

La actriz mexicana Michelle Renaud vuelve a cautivar al público al posar para la revista ¡HOLA! en una sesión muy especial junto a sus tres hijos. En las imágenes, la estrella refleja su faceta más íntima y maternal, mostrando la unión y complicidad que comparte con ellos.
La actriz mostró por primera vez el rostro de su bebé Milán, nacido en febrero de 2026. La sesión se realizó en Madrid, donde la actriz reside actualmente, y refleja la etapa plena y serena que vive en su maternidad.
Michelle Renaud es madre de tres niños: Marcelo, Milo y Milán. Actualmente, la actriz reside en España junto a su esposo, el actor Matías Novoa. Marcelo, el hermanito mayor, es fruto de un anterior matrimonio de la actriz.
Michelle Renaud y Matías Novoa iniciaron su relación en 2021 y se casaron en noviembre de 2023. La pareja vive en Madrid, España, desde 2024.
“Estoy viviendo mi etapa más serena”, expresó la intérprete a la publicación desde Madrid, país en el que reside desde 2024.
"Estoy viviendo mi mejor etapa. He disfrutado mucho desde que me convertí en madre, pero esta vez, con la llegada de Milán, siento que estoy viviendo una maternidad muy serena; este bebé es muy tranquilo. Y vivo enamorada de Milo, de Marcelo, extrañando a mi esposo, pero con muchos planes juntos. No cambiaría este momento de mi vida por nada", compartió la artista.
Michelle también compartió cómo es su día a día como mamá de tres. "Aunque casi no duermo, pongo la alarma a las siete y media de la mañana para despertar a los niños; preparo a Milo para ir al colegio, mientras Marcelo se arregla solo. Les doy el desayuno y luego subo a buscar al bebé para amamantarlo".
"Después, llevo a los chicos a la escuela y disfruto de la mañana a solas con mi pequeño. Por la tarde, recojo a mis hijos del cole y solemos irnos al parque. A Milo le encanta ir al supermercado, así que muchas veces me acompaña. A partir de las siete de la tarde hay que irse a la cama. Los días más divertidos son los sábados y domingos: pasamos todo el día juntos, nos gusta mucho ir al bosque y lo disfrutamos enormemente", agregó.
"Trato de ser una mamá tranquila y procurarles un hogar bonito. Mi lema es que 'cuando ellos lleguen a casa, sientan paz'", dice la artista mexicana de 37 años.
"Sueño con ver crecer a mis hijos felices y estar con mi esposo; es todo lo que pido" concluyó.