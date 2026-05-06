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¡Qué belleza! Michelle Renaud posa por primera vez con sus tres hijos

Michelle Renaud es madre de tres niños: Marcelo, Milo y Milán. Actualmente, la actriz reside en España junto a su esposo, el actor Matías Novoa.

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 09:32 -
  • Redacción web
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La actriz mexicana Michelle Renaud vuelve a cautivar al público al posar para la revista ¡HOLA! en una sesión muy especial junto a sus tres hijos. En las imágenes, la estrella refleja su faceta más íntima y maternal, mostrando la unión y complicidad que comparte con ellos.

 Fotos: Revista ¡HOLA!
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La actriz mostró por primera vez el rostro de su bebé Milán, nacido en febrero de 2026. La sesión se realizó en Madrid, donde la actriz reside actualmente, y refleja la etapa plena y serena que vive en su maternidad.
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Michelle Renaud es madre de tres niños: Marcelo, Milo y Milán. Actualmente, la actriz reside en España junto a su esposo, el actor Matías Novoa. Marcelo, el hermanito mayor, es fruto de un anterior matrimonio de la actriz.
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Michelle Renaud y Matías Novoa iniciaron su relación en 2021 y se casaron en noviembre de 2023. La pareja vive en Madrid, España, desde 2024.
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“Estoy viviendo mi etapa más serena”, expresó la intérprete a la publicación desde Madrid, país en el que reside desde 2024.
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"Estoy viviendo mi mejor etapa. He disfrutado mucho desde que me convertí en madre, pero esta vez, con la llegada de Milán, siento que estoy viviendo una maternidad muy serena; este bebé es muy tranquilo. Y vivo enamorada de Milo, de Marcelo, extrañando a mi esposo, pero con muchos planes juntos. No cambiaría este momento de mi vida por nada", compartió la artista.
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Michelle también compartió cómo es su día a día como mamá de tres. "Aunque casi no duermo, pongo la alarma a las siete y media de la mañana para despertar a los niños; preparo a Milo para ir al colegio, mientras Marcelo se arregla solo. Les doy el desayuno y luego subo a buscar al bebé para amamantarlo".
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"Después, llevo a los chicos a la escuela y disfruto de la mañana a solas con mi pequeño. Por la tarde, recojo a mis hijos del cole y solemos irnos al parque. A Milo le encanta ir al supermercado, así que muchas veces me acompaña. A partir de las siete de la tarde hay que irse a la cama. Los días más divertidos son los sábados y domingos: pasamos todo el día juntos, nos gusta mucho ir al bosque y lo disfrutamos enormemente", agregó.
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"Trato de ser una mamá tranquila y procurarles un hogar bonito. Mi lema es que 'cuando ellos lleguen a casa, sientan paz'", dice la artista mexicana de 37 años.
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"Sueño con ver crecer a mis hijos felices y estar con mi esposo; es todo lo que pido" concluyó.
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