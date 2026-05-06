¡Qué belleza! Michelle Renaud posa por primera vez con sus tres hijos

"Después, llevo a los chicos a la escuela y disfruto de la mañana a solas con mi pequeño. Por la tarde, recojo a mis hijos del cole y solemos irnos al parque. A Milo le encanta ir al supermercado, así que muchas veces me acompaña. A partir de las siete de la tarde hay que irse a la cama. Los días más divertidos son los sábados y domingos: pasamos todo el día juntos, nos gusta mucho ir al bosque y lo disfrutamos enormemente", agregó.