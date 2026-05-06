Así localizaron al cocodrilo que se había tragado al empresario Gabriel Batista

El viaje rutinario de Gabriel Batista (59) desde Johannesburgo hacia su lugar de trabajo se convirtió en tragedia al ser arrastrado por las corrientes en el noreste de Sudáfrica. Tras días de búsqueda incansable, la esperanza de encontrarlo con vida se desvaneció, dando paso a una misión de las autoridades para rescatar sus restos de las entrañas de un cocodrilo.