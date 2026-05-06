BTS se reunirá con Sheinbaum y saludará a fans desde el Palacio Nacional

Previo a su debut en el escenario, el grupo tiene previsto un encuentro institucional en el Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo, donde sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con lo informado por la mandataria durante su conferencia matutina, la cita se realizará a las 17:00 horas, y posteriormente los artistas saludarán a sus seguidores desde uno de los balcones del recinto.