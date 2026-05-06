BTS se reunirá con Sheinbaum y saludará a fans desde el Palacio Nacional

La reconocida agrupación surcoreana BTS continúa marcando su regreso a los escenarios internacionales con su gira "ARIRANG" 2026, la cual celebra el reencuentro del grupo tras el cumplimiento del servicio militar de sus integrantes.
El septeto, conformado por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jungkook, retoma actividades con una serie de conciertos globales que han despertado gran expectativa entre sus seguidores en distintos países. En México, la banda ofrecerá tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo, consolidando su regreso al país tras varios años de ausencia.
Previo a su debut en el escenario, el grupo tiene previsto un encuentro institucional en el Palacio Nacional este miércoles 6 de mayo, donde sostendrá una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con lo informado por la mandataria durante su conferencia matutina, la cita se realizará a las 17:00 horas, y posteriormente los artistas saludarán a sus seguidores desde uno de los balcones del recinto.
“Hoy viene el grupo BTS, aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde, como a las 05:00 de la tarde. Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita. Recuerden como pasó todo, es un grupo musical de Corea que tiene mucho éxito en el mundo, particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, expresó.
La presidenta también destacó el impacto positivo del grupo en su audiencia: “Sus canciones promueven mensajes de amor, amistad y paz, siendo estas muy humanistas, lo que atrae a todas sus seguidoras”. Asimismo, recordó que previamente había enviado una carta al presidente de Corea del Sur solicitando explorar la posibilidad de ampliar el número de conciertos en México ante la alta demanda.
“Si se acuerdan le escribí una carta al presidente de Corea, y le dije que estaban muy tristes las y los jóvenes porque son muy pocos conciertos y quieren que hayan más. Entonces pido que a través de usted podamos entrar en contacto con los productores del grupo”, señaló.
Según explicó, la respuesta fue positiva en términos diplomáticos, abriendo la puerta a futuras gestiones que podrían incrementar la presencia del grupo en el país. En el plano económico, la llegada de BTS también representa un impacto significativo. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima una derrama económica de aproximadamente 1,861 millones de pesos.
De ese total, se prevé que 1,529 millones provengan de la venta de boletos, mientras que el sector hotelero generaría más de 294 millones de pesos, acompañado de un incremento en el consumo en restaurantes, bares y comercios.
El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, subrayó que este tipo de eventos internacionales fortalece la actividad económica y posiciona a la capital mexicana como un referente cultural a nivel global.
Además, las autoridades han sido convocadas a reforzar los operativos de seguridad y movilidad para garantizar una experiencia ordenada y segura para los miles de asistentes, tanto nacionales como extranjeros.