¿Por qué hay cortes de hasta 8 horas? Enee lo explica

Cada semana, miles de abonados son afectados por cortes de energía eléctrica de hasta ocho horas, programados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). De acuerdo con las autoridades, estas interrupciones son necesarias para mantener en operación la red, debido a la obsolescencia de varios sistemas y a la alta carga que soportan.
Los mantenimientos programados, de hasta ocho horas semanales, se realizan tomando en cuenta los circuitos con mayores fallas y demanda. “Los mantenimientos programados radican en diferentes aspectos: mantenimiento preventivo en las líneas de distribución, transmisión y generación. Tenemos problemas por altas temperaturas en la zona sur, zona norte y litoral; sin embargo, se ha concentrado más en la zona sur y norte”, explicó a LA PRENSA Edwin Padilla, de la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD).
Padilla explicó que los trabajos de seis a ocho horas se ejecutan para mejorar la red de distribución y transformación. Algunos se programan en circuitos con mayores fallas, con el objetivo de evitar interrupciones recurrentes. “Se programa para que el mismo circuito no tenga más de dos mantenimientos en un mes, para que un cliente no se vea afectado más de dos veces. Los avisos se hacen semanalmente”, dijo.
El ingeniero señaló que los mantenimientos también se realizan los fines de semana, cuando la demanda es menor. “Si todos los despejes se hicieran de lunes a viernes tendríamos más apagones, porque se hacen transferencias de carga en días de menor consumo”.
A nivel nacional, se atiende un promedio de 102 circuitos por semana mediante estos mantenimientos. La Enee ha seccionado 649 circuitos controlados y cuenta con 63 subestaciones en el área de distribución. Algunos circuitos son extensos y atienden a más de 10,000 clientes.
Padilla indicó que estos trabajos también responden a la preparación para la temporada lluviosa, incluyendo el corte de ramas y vegetación para despejar el tendido eléctrico. Asimismo, se realizan intervenciones por ampliaciones de la red y aumento de la capacidad de potencia. “Los mantenimientos preventivos se hacen en los puntos más calientes; se realiza termografía con cámaras especializadas para identificar estos puntos, lo que incrementa la cantidad de intervenciones en estas zonas”.
“Se prevé que este año tengamos altas temperaturas y bajos embalses hídricos; esto hace que los transformadores se sobrecarguen. Sin embargo, se han hecho inversiones en subestaciones, transformadores y ampliaciones, y seguimos trabajando para tener más potencia y evitar estos problemas”, apuntó Padilla. Agregó que, de realizarse despejes, esperan que no sean tan drásticos como en 2024.
Es importante recordar que, de los 900,000 postes que sostienen el tendido eléctrico a nivel nacional, alrededor de 300,000 son de madera y presentan deterioro, lo que refleja la necesidad de inversión en el sistema eléctrico.
La Enee ejecutó entre 2022 y 2025 una inversión de 15,932 millones de lempiras en proyectos de transmisión y distribución en la zona norte. En transmisión, se ampliaron las subestaciones San Buena Ventura, San Pedro Sula Sur, Choloma y Santa Marta, y se construyeron nuevas en El Centro, La Victoria y Calpules.
En distribución, se repotenciaron los circuitos RNAL385, Masca L353, Naco L365 y CIR-201, además de la construcción del circuito Naco, con una extensión de 10.1 kilómetros, y la ejecución de 31 proyectos de electrificación.