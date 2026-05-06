¿Por qué hay cortes de hasta 8 horas? Enee lo explica

Padilla explicó que los trabajos de seis a ocho horas se ejecutan para mejorar la red de distribución y transformación. Algunos se programan en circuitos con mayores fallas, con el objetivo de evitar interrupciones recurrentes. “Se programa para que el mismo circuito no tenga más de dos mantenimientos en un mes, para que un cliente no se vea afectado más de dos veces. Los avisos se hacen semanalmente”, dijo.